Трамп приказал развернуть атомные подлодки

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на «крайне провокационные» высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева он отдал приказ о перемещении двух атомных подводных лодок «в соответствующие регионы».

«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами. Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее американский лидер назвал Медведева «несостоявшимся президентом» и посоветовал ему «следить за словами». В ответ Медведев призвал Трампа «вспомнить фильмы про ходячих мертвецов и опасность мертвой руки».

До этого Медведев также вступил в заочную перепалку с американским сенатором Линдси Грэмом после того, как Трамп сократил срок ультиматума для России с 50 до 10–12 дней. Зампред Совбеза заявил, что «Россия — это не Израиль и не Иран», чтобы выдвигать ей ультиматумы, и что подобные заявления приближают войну.

Грэм, в свою очередь, заявил, что Россия должна садиться за стол переговоров и заканчивать войну. По его словам, критикам лучше поверить в намерения президента Трампа.