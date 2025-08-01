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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Трамп приказал развернуть атомные подлодки

после угроз Медведева
21:15 2725

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на «крайне провокационные» высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева он отдал приказ о перемещении двух атомных подводных лодок «в соответствующие регионы».

Президент США Дональд Трамп

«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами. Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее американский лидер назвал Медведева «несостоявшимся президентом» и посоветовал ему «следить за словами». В ответ Медведев призвал Трампа «вспомнить фильмы про ходячих мертвецов и опасность мертвой руки».

До этого Медведев также вступил в заочную перепалку с американским сенатором Линдси Грэмом после того, как Трамп сократил срок ультиматума для России с 50 до 10–12 дней. Зампред Совбеза заявил, что «Россия — это не Израиль и не Иран», чтобы выдвигать ей ультиматумы, и что подобные заявления приближают войну.

Грэм, в свою очередь, заявил, что Россия должна садиться за стол переговоров и заканчивать войну. По его словам, критикам лучше поверить в намерения президента Трампа.

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