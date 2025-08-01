Индекс Мосбиржи рухнул после угроз Трампа

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) ушел вниз после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ по размещению двух ядерных подводных лодок в соответствующих регионах в ответ на «крайне провокационные заявления» зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

«Я приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся не просто так. Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, я надеюсь, что это будет не один из таких случаев», — написал президент.

На минимуме индекс Мосбиржи (IMOEX2) опускался до 2709,26 пункта, потеряв 0,99%. К 20:24 мск снижение замедлилось до 0,54%, а индекс торговался на уровне 2721,59 пункта.

При этом после заявления Трампа стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures краткосрочно превысила отметку $70 за баррель, составив $70,05. До появления новости октябрьский контракт на Brent на лондонской бирже ICE торговался на отметке $69,45 за баррель.