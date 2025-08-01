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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Делегация ХАМАС встретилась с Хаканом Фиданом. Что обсудили?

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22:12 234

Глава МИД Турции Хакан Фидан принял 1 августа в Стамбуле делегацию палестинского движения ХАМАС во главе с председателем совета шуры Мохаммедом Дарвишем, заверив ее в поддержке Анкары. Об этом ТАСС сообщили источники в МИД Турции.

«Министр Фидан заявил на встрече, что Турция поддерживает продолжение переговоров о прекращении огня», — отметили источники.

Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит «самую активную поддержку палестинского дела», сообщили в турецком МИД.

По информации источников, делегация ХАМАС обратила внимание на «бескомпромиссную позицию Израиля на переговорах о прекращении огня». «Было также отмечено, что объем гуманитарной помощи, разрешенный к ввозу в Газу, далеко не удовлетворяет потребности региона», — сообщили в МИД Турции.

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