Делегация ХАМАС встретилась с Хаканом Фиданом. Что обсудили?

Глава МИД Турции Хакан Фидан принял 1 августа в Стамбуле делегацию палестинского движения ХАМАС во главе с председателем совета шуры Мохаммедом Дарвишем, заверив ее в поддержке Анкары. Об этом ТАСС сообщили источники в МИД Турции.

«Министр Фидан заявил на встрече, что Турция поддерживает продолжение переговоров о прекращении огня», — отметили источники.

Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит «самую активную поддержку палестинского дела», сообщили в турецком МИД.

По информации источников, делегация ХАМАС обратила внимание на «бескомпромиссную позицию Израиля на переговорах о прекращении огня». «Было также отмечено, что объем гуманитарной помощи, разрешенный к ввозу в Газу, далеко не удовлетворяет потребности региона», — сообщили в МИД Турции.