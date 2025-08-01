Экс-президент Колумбии получил 12 лет домашнего ареста

Суд в Колумбии признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве и приговорил его к 12 годам домашнего ареста. Об этом сообщает радиостанция Caracol со ссылкой на текст судебного постановления.

Также судья обязала Урибе выплатить штраф в размере 2 420,5 минимальных месячных зарплат и лишила его права занимать государственные должности на срок более восьми лет.

При этом экс-президента оправдали по двум другим эпизодам, связанным с делом экс-прокурора Хильды Ниньо и показаниями свидетеля Харлингтона Москеры.

Осужденный будет отбывать наказание по месту жительства в городе Рионегро, департамент Антиокия.

Урибе занимал пост президента Колумбии с 2002 по 2010 год (был дважды переизбран). Во время президентства проводил политику «демократической безопасности», в рамках которой вооруженные силы страны подавили активность повстанческих группировок, прежде всего FARC. Сторонники Урибе считают, что он обеспечил Колумбии стабильность и экономический рост, но критики упрекают его в нарушениях прав человека.