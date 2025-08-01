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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Израиль пригрозил: Война продолжится, если не удастся договориться

22:34 83

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир выразил надежду на достижение частичного соглашения об освобождении израильских заложников в ближайшие дни. В противном случае, по его словам, боевые действия продолжатся.

«Я предполагаю, что в ближайшие дни мы узнаем, сможем ли мы достичь частичного соглашения об освобождении наших заложников. Если нет, бои будут продолжаться», - заявил генерал Замир во время визита в Газу.

По данным израильских СМИ, переговоры об освобождении заложников зашли в тупик неделю назад. Израиль и США отозвали своих переговорщиков из Дохи, выразив разочарование реакцией палестинского движения ХАМАС на последнее предложение.

31 июля высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что после встречи специального посланника США Стива Уиткоффа с премьер-министром Биньямином Нетаниягу Иерусалим и Вашингтон изменили курс в сторону поиска всеобъемлющего соглашения об освобождении оставшихся заложников и окончательном прекращении войны.

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