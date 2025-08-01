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Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию

Секретные переговоры в Баку
1 августа 2025, 23:02 1892

Администрация президента США Дональда Трампа ведет активные переговоры с Азербайджаном и рядом союзников из Центральной Азии о возможном присоединении к «Авраамовым соглашениям», направленным на укрепление связей с Израилем. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Издание отмечает, что переговоры с Азербайджаном ведутся наиболее активно. По словам источников, соглашение может быть достигнуто в ближайшие недели или месяцы.

Reuters отмечает, что специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в марте посетил Баку для встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Его помощник Арье Лайтстоун также вел переговоры по этому вопросу позднее весной.

В ходе обсуждений азербайджанские официальные лица связались с представителями стран Центральной Азии, включая Казахстан, чтобы оценить их заинтересованность в присоединении к соглашениям. Пока неясно, с какими именно странами региона ведутся контакты.

«Геополитическое положение Азербайджана, расположенного между Россией и Ираном, а также его богатые ресурсы и важность в торговых маршрутах делают страну стратегически важным игроком», — пишет Reuters.

Источники издания подчеркнули, что Азербайджан и все страны Центральной Азии уже имеют давние отношения с Израилем, а это означает, что расширение соглашений с целью включения их в них будет в значительной степени символическим и сосредоточится на укреплении связей в таких областях, как торговля и военное сотрудничество.

«Такое расширение отражает стремление администрации Трампа к более скромным соглашениям, по сравнению с амбициозной целью привлечь к процессу Саудовскую Аравию. Королевство, однако, неоднократно заявляло, что не признает Израиль без признания палестинского государства, что осложняет дальнейшее расширение соглашений, особенно на фоне войны в секторе Газа», — отмечается в материале.

В Госдепартаменте США на запрос агентства о деталях не ответили, однако подчеркнули, что расширение «Авраамовых соглашений» остается одной из ключевых задач администрации.

Отметим, что «Авраамовы соглашения» — это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020—2021 годах. Их название отсылает к праотцу Аврааму, одинаково почитаемому в традициях иудаизма, христианства и ислама. Изначально эти соглашения были направлены на восстановление отношений с новыми партнерами, но теперь трансформируются в более широкий механизм.

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