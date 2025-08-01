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Искусственный интеллект может уничтожить человечество: риск оценивается в 95%

1 августа 2025, 23:29 799

Вероятность вымирания человечества из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) составляет «по меньшей мере 95%». Об этом заявил глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес, пишет The Times.

«Вероятность нашего вымирания из-за искусственного интеллекта составляет «как минимум 95%», если мы продолжим идти по нынешнему пути», — говорит Соарес. Он добавил, что в будущем можно будет создавать интеллектуальные компьютеры, «не имея ни малейшего представления о том, что ты делаешь».

В настоящее время ИИ находится только на начальной стадии развития, отмечает газета. Однако все может измениться, если человечество продолжит инвестировать денежные средства в разработку программ на основе искусственного интеллекта. В течение определенного количества времени машинный интеллект достигнет уровня общего искусственного интеллекта. Это приведет к равным с человеческим интеллектом возможностям, полагает издание.

В силу отсутствия потребности во сне и еде искусственный интеллект получит «значительное превосходство над людьми». Помимо этого, ему не нужно тратить время на обучение, поскольку ИИ сможет оперативно транслировать приобретенные знания и умения следующему поколению, говорится в статье.

Ранее американский миллиардер Илон Маск на год сдвинул срок, когда искусственный интеллект (ИИ) станет умнее всех вместе взятых людей.

«Он [ИИ] станет умнее... всех людей, вместе взятых, примерно через пять лет [к 2030 году]», — написал Маск в своем Х. В марте 2024 года предприниматель называл другой срок — к 2029 году.

Маск добавил, что ИИ уже сейчас умнее большинства людей в отдельных задачах, не уточнив, в каких именно. Менее чем через два года ИИ станет «умнее любого человека в чем угодно», отметил бизнесмен.

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