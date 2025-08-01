Эрдоган о «самом жестоком геноциде последнего века»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал действия в секторе Газа, охарактеризовав происходящее как «самый жестокий геноцид последнего века». Такое заявление он сделал, выступая на летней школе Молодежного фонда Турции в Стамбуле.

«В Газе уничтожаются не только дети и младенцы, но и все, что символизирует человечество, руками горстки преступников», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать палестинское движение ХАМАС и жителей Газы, несмотря на давление Запада. Он заявил, что, несмотря на обвинения в терроризме, Турция не отвернулась от палестинского сопротивления. Президент выразил надежду на конец насилия в Газе, как это произошло в Сирии.

В то же время спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил один из пунктов распределения помощи в Газе, чтобы утвердить план распределения продовольствия. Его визит совпал с тупиком в переговорах об освобождении израильских заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года. Палестинское движение отказалось вести диалог до устранения продовольственного кризиса, а Израиль пригрозил интенсификацией боевых действий.