Байден предупредил: «Америку ждут темные времена при Трампе»

Экс-президент США Джо Байден предупредил о «темных временах» при администрации Дональда Трампа, выступая на съезде Американской ассоциации юристов в Чикаго. Его слова приводит Politico.

«Вы не можете приукрасить это. Это темные времена», — сказал Байден. Он не упомянул Трампа напрямую, но раньше уже называл его угрозой демократии и верховенству закона, пишет издание.

По словам бывшего президента, США ведут «экзистенциальную борьбу». «Многие из вас боролись за то, чтобы эта страна соответствовала своим высшим идеалам», — отметил он. «Со времен бурных 1960-х годов эта борьба не была столь экзистенциальной, чтобы решить, кто мы есть как нация, и не подвергала столь резким нападкам угнетенные группы», — заявил Байден.

Бывший глава Белого дома раскритиковал нынешнюю администрацию за попытки «стереть правду» и обвинил Конгресс в «сидении в стороне» и неспособности контролировать власть. «Друзья мои, нам нужно взглянуть в лицо суровой правде о нынешней администрации: она стремится свести на нет все успехи, которых мы добились при моей администрации», — считает Байден.

Он также осудил нападки администрации на иммигрантов, юридические фирмы и медиакомпании.

«Мы видим явное ликование некоторых наших политиков, наблюдающих, как иммигрантов, законно находящихся в этой стране, вырывают из их семей и увозят в наручниках из единственного дома, который они когда-либо знали, — отметил бывший американский лидер. — Мы видим, как юридические фирмы поддаются давлению, уступают тиранам вместо того, чтобы твердо придерживаться справедливости закона».

Бывший президент подчеркнул, что в истории США «не было ничего», чего бы они «не смогли достичь». «Мы — единственная страна в мире, которая выходила из каждого кризиса сильнее, чем была до него», — заключил экс-президент.