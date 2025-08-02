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Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Маск призвал все страны ЕС покинуть блок

00:10 198

Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза (ЕС) покинуть блок.

Об этом он написал в социальной сети Х.

Так он прокомментировал пост другого пользователя о необходимости IREXIT — выхода Ирландии из Евросоюза. «Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд», — отметил он. По его словам, ЕС разрушает демократию в Европе.

В марте Маск высмеял европейцев за желание быть управляемыми Европейским союзом (ЕС), разместив мем с серпом и молотом на флаге объединения. Миллиардер разместил эту картинку, добавив подпись «Европейский союз».

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