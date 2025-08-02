Оружие для Украины: США и НАТО создают новый механизм

США и страны НАТО разрабатывают новый механизм финансирования поставок оружия Украине, позволяющий европейским государствам быстрее и проще закупать американское вооружение. Об этом сообщает Reuters.

Новый механизм получил название PURL (Priority Ukraine Requirements List). По условиям схемы, украинская сторона будет формировать списки приоритетных вооружений стоимостью примерно по 500 миллионов долларов. Если одна из европейских стран соглашается передать Украине позиции из такого списка, она сможет купить аналогичную замену в США, обходя длительные процедуры одобрения военных поставок, при этом оплатив закупку авансом.

Кроме того, европейские страны смогут заказывать оружие напрямую в США или через НАТО, что позволит ускорить процесс пополнения запасов и передачу вооружений Украине.

Ожидается, что в рамках данной инициативы союзники смогут поставить в Украину оружие на сумму около 10 миллиардов долларов. Конкретные сроки реализации цели пока не называются.

Отмечается, что новая схема будет работать параллельно с программой экстренных поставок вооружения из арсеналов США (Presidential Drawdown Authority).