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В Грузии перевернулся автомобиль с американскими военными

00:55 414

Двое военнослужащих армии США получили травмы во время международных учений Agile Spirit на военном полигоне в Крцаниси (Грузия), сообщили грузинские СМИ.

Инцидент произошел на территории Совместного учебно-оценочного центра НАТО–Грузия (JTEC), где в рамках маневров перевернулся автомобиль с американскими военными. Пострадавшие были доставлены в тбилисскую клинику Mediclub.

Врачи заявили, что угрозы жизни пострадавших нет, а травмы не носят серьезного характера.

Многонациональные учения Agile Spirit, проводимые с участием военнослужащих из Грузии, США и еще девяти стран-членов и партнеров НАТО, продолжаются на полигоне. Цель учений – повышение боевой готовности, совершенствование взаимодействия и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц.

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