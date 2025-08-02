Санкции по России больно ударят по Турции

Угроза Трампа введения так называемых вторичных пошлин имеет особый характер: они распространяются не только на Российскую Федерацию, но и на государства, продолжающие вести с ней торговлю. Механизм предполагает, что после введения санкционных мер любое государство, закупающее российскую нефть или газ, столкнется с обложением стопроцентным тарифом на продукцию, экспортируемую в Соединенные Штаты. Экономисты рассматривают эту инициативу как попытку Трампа перекрыть России доступ к глобальным энергетическим рынкам и лишить Кремль основного источника валютных поступлений — экспорта нефти и газа. Однако реализация этой стратегии сопряжена с множеством ограничений. Несмотря на существенное сокращение в последние годы импорта российских энергоносителей странами Евросоюза и самими Соединенными Штатами, ряд государств Азии, Африки и Южной Америки сохраняет устойчивую зависимость от поставок из Москвы.

Если Соединенные Штаты действительно введут вторичные тарифы в размере ста процентов, многие государства окажутся перед жестким выбором: либо продолжать закупки российской нефти и газа, либо потерять доступ к американскому рынку. В наиболее сложном положении может оказаться Турция — союзник США по Североатлантическому альянсу и один из крупнейших импортеров российских энергоресурсов. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2023 год, Турция занимает третье место после Китая и Индии среди крупнейших торговых партнеров России. По данным Турецкого института статистики, объем закупок российского топлива в 2024 году превысил тридцать два миллиарда долларов, при этом ежедневный импорт нефти составляет около четырехсот тысяч баррелей. Турецкая энергетическая инфраструктура по-прежнему во многом завязана на поставках из России. Турецкие аналитики предупреждают, что введение стопроцентных пошлин чревато для Анкары экономическим шоком: стоимость импорта возрастет, а экспорт турецких товаров в США — машин, автомобилей, ковров, изделий оборонной промышленности — может фактически оказаться заблокированным. В 2024 году объем турецкого экспорта в США составил 14,4 миллиарда долларов. Потеря этого рынка ударит по промышленным кластерам Анкары и Стамбула, ориентированным на американского потребителя.

При этом наблюдатели допускают вероятность исключений. Во время своей первой каденции в Белом доме Трамп уже демонстрировал гибкость, освободив Турцию от действия ряда вторичных санкций, наложенных на Иран и Россию. Более того, в тот период Анкара получила одну из самых низких ставок таможенных пошлин — около десяти процентов. Учитывая стратегическое значение Турции в Черноморском регионе, ее роль в логистике НАТО и участие в мирных инициативах между Киевом и Москвой, администрация Трампа вновь может пойти на частичные уступки. Но если политика Вашингтона окажется жесткой и безальтернативной, ущерб для турецкой экономики будет значительным. Тогда Турция будет вынуждена пересматривать контракты, которые, как правило, подписываются на долгосрочной основе и не могут быть расторгнуты без форс-мажорных обстоятельств или значительных компенсаций. Европейский опыт показывает, что даже Евросоюз отказывался от российского газа поэтапно, избегая разрыва действующих договоров и дожидаясь их истечения. Особое значение в контексте возможных санкций приобретает судьба газового контракта по «Голубому потоку», срок действия которого истекает в конце текущего года. Переговоры Москвы и Анкары о его продлении уже ведутся, и именно здесь может проявиться давление Вашингтона.