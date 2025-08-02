USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Санкции по России больно ударят по Турции

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:53 1007

Угроза Трампа введения так называемых вторичных пошлин имеет особый характер: они распространяются не только на Российскую Федерацию, но и на государства, продолжающие вести с ней торговлю. Механизм предполагает, что после введения санкционных мер любое государство, закупающее российскую нефть или газ, столкнется с обложением стопроцентным тарифом на продукцию, экспортируемую в Соединенные Штаты.

Экономисты рассматривают эту инициативу как попытку Трампа перекрыть России доступ к глобальным энергетическим рынкам и лишить Кремль основного источника валютных поступлений — экспорта нефти и газа. Однако реализация этой стратегии сопряжена с множеством ограничений. Несмотря на существенное сокращение в последние годы импорта российских энергоносителей странами Евросоюза и самими Соединенными Штатами, ряд государств Азии, Африки и Южной Америки сохраняет устойчивую зависимость от поставок из Москвы.

Если Трамп претворит свои угрозы...

Если Соединенные Штаты действительно введут вторичные тарифы в размере ста процентов, многие государства окажутся перед жестким выбором: либо продолжать закупки российской нефти и газа, либо потерять доступ к американскому рынку.

В наиболее сложном положении может оказаться Турция — союзник США по Североатлантическому альянсу и один из крупнейших импортеров российских энергоресурсов. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2023 год, Турция занимает третье место после Китая и Индии среди крупнейших торговых партнеров России. По данным Турецкого института статистики, объем закупок российского топлива в 2024 году превысил тридцать два миллиарда долларов, при этом ежедневный импорт нефти составляет около четырехсот тысяч баррелей. Турецкая энергетическая инфраструктура по-прежнему во многом завязана на поставках из России.

Турецкие аналитики предупреждают, что введение стопроцентных пошлин чревато для Анкары экономическим шоком: стоимость импорта возрастет, а экспорт турецких товаров в США — машин, автомобилей, ковров, изделий оборонной промышленности — может фактически оказаться заблокированным. В 2024 году объем турецкого экспорта в США составил 14,4 миллиарда долларов. Потеря этого рынка ударит по промышленным кластерам Анкары и Стамбула, ориентированным на американского потребителя.

Полетит и турецкий экспорт...

При этом наблюдатели допускают вероятность исключений. Во время своей первой каденции в Белом доме Трамп уже демонстрировал гибкость, освободив Турцию от действия ряда вторичных санкций, наложенных на Иран и Россию. Более того, в тот период Анкара получила одну из самых низких ставок таможенных пошлин — около десяти процентов. Учитывая стратегическое значение Турции в Черноморском регионе, ее роль в логистике НАТО и участие в мирных инициативах между Киевом и Москвой, администрация Трампа вновь может пойти на частичные уступки.

Но если политика Вашингтона окажется жесткой и безальтернативной, ущерб для турецкой экономики будет значительным. Тогда Турция будет вынуждена пересматривать контракты, которые, как правило, подписываются на долгосрочной основе и не могут быть расторгнуты без форс-мажорных обстоятельств или значительных компенсаций. Европейский опыт показывает, что даже Евросоюз отказывался от российского газа поэтапно, избегая разрыва действующих договоров и дожидаясь их истечения.

Особое значение в контексте возможных санкций приобретает судьба газового контракта по «Голубому потоку», срок действия которого истекает в конце текущего года. Переговоры Москвы и Анкары о его продлении уже ведутся, и именно здесь может проявиться давление Вашингтона.

А что станет с «Голубым потоком»?

Не исключено, что Соединенные Штаты попытаются увязать продление соглашения с требованиями по сокращению турецких закупок российского газа, что вынудит Анкару балансировать между экономическими потребностями и союзническими обязательствами перед Вашингтоном.

Таким образом, ситуация вокруг возможного введения стопроцентных вторичных пошлин становится одним из ключевых индикаторов того, насколько жестко США намерены действовать в отношении России и как далеко они готовы зайти, втягивая собственных союзников в конфликт энергетических интересов.

Читайте по теме

Ну и что? главная тема; все еще актуально
30 июля 2025, 11:00 7955
Головокружение от успехов. К вопросам нефтяного движения наша аналитика, все еще актуально
28 июля 2025, 21:00 8663
Трамп дает Путину шанс доделать войну наша аналитика; все еще актуально
15 июля 2025, 02:33 10571
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана!
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана! профессор Инна Симакова отвечает на вопросы haqqin.az
01:09 769
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму все еще актуально
1 августа 2025, 19:23 9135
Санкции по России больно ударят по Турции
Санкции по России больно ударят по Турции наша корреспонденция
00:53 1008
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию Секретные переговоры в Баку
1 августа 2025, 23:02 3185
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин!
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин! колонка посла, все еще актуально
1 августа 2025, 18:23 3905
Трамп: Мы полностью готовы к ядерной войне
Трамп: Мы полностью готовы к ядерной войне обновлено 01:51
01:51 5895
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только продолжение главной темы
1 августа 2025, 18:08 4720
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп?
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп? видео; обновлено 17:42
1 августа 2025, 17:42 10629
Трамп озвучил колоссальные потери России и сравнил их с украинскими
Трамп озвучил колоссальные потери России и сравнил их с украинскими
1 августа 2025, 20:11 5468
Сахиль Бабаев, Микаил Джаббаров, Анар Алиев докладывают премьер-министру
Сахиль Бабаев, Микаил Джаббаров, Анар Алиев докладывают премьер-министру официоз
1 августа 2025, 18:51 3173
Сенатор, посетивший Баку: «Трамп на пороге мира между Азербайджаном и Арменией...»
Сенатор, посетивший Баку: «Трамп на пороге мира между Азербайджаном и Арменией...» все еще актуально
1 августа 2025, 15:46 3599

ЭТО ВАЖНО

Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана!
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана! профессор Инна Симакова отвечает на вопросы haqqin.az
01:09 769
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму все еще актуально
1 августа 2025, 19:23 9135
Санкции по России больно ударят по Турции
Санкции по России больно ударят по Турции наша корреспонденция
00:53 1008
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию Секретные переговоры в Баку
1 августа 2025, 23:02 3185
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин!
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин! колонка посла, все еще актуально
1 августа 2025, 18:23 3905
Трамп: Мы полностью готовы к ядерной войне
Трамп: Мы полностью готовы к ядерной войне обновлено 01:51
01:51 5895
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только продолжение главной темы
1 августа 2025, 18:08 4720
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп?
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп? видео; обновлено 17:42
1 августа 2025, 17:42 10629
Трамп озвучил колоссальные потери России и сравнил их с украинскими
Трамп озвучил колоссальные потери России и сравнил их с украинскими
1 августа 2025, 20:11 5468
Сахиль Бабаев, Микаил Джаббаров, Анар Алиев докладывают премьер-министру
Сахиль Бабаев, Микаил Джаббаров, Анар Алиев докладывают премьер-министру официоз
1 августа 2025, 18:51 3173
Сенатор, посетивший Баку: «Трамп на пороге мира между Азербайджаном и Арменией...»
Сенатор, посетивший Баку: «Трамп на пороге мира между Азербайджаном и Арменией...» все еще актуально
1 августа 2025, 15:46 3599
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться