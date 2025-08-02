Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана!

Ученые из Национального института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Франции (INRAE), Национального центра научных исследований (CNRS) и Университетской клиники AP-HP, являющейся одним из самых известных медицинских центров Европы, обнаружили в грудном молоке, детских смесях и молоке, продающемся в магазинах, частицы потенциального канцерогена — диоксида титана, широко применяемого в таких товарах повседневного спроса, как зубная паста, солнцезащитные кремы, пластики, косметика, бумага, краска и в других продуктах. Ранее это вещество активно использовалось в качестве белого красителя и замутнителя в пищевых продуктах, однако его применение в этой сфере запрещено на всей территории Евросоюза. При этом в торговых сетях Азербайджана до сих пор встречаются импортные сорта мыла, шампуни и другие товары, содержащие диоксид титана. О воздействии этого вещества на человеческий организм и связанных с ним рисках haqqin.az рассказала директор Высшей школы биотехнологии пищевых систем, руководитель научно-производственного Центра технологий здорового питания Саратовского государственного медицинского университета, научный директор Института технологий питания будущего в Цзянсу (Китай), доктор технических наук, профессор Инна Симакова.

- В 2006 году ученые объявили диоксид титана потенциальным канцерогеном при вдыхании. Тем не менее он продолжает использоваться в пищевой промышленности. Для чего он вообще нужен? - Диоксид титана (TiO₂) применяется в продуктах питания под кодом Е171. Это самый широко используемый пигмент в мире. Годовое потребление частиц TiO₂ достигает четырех миллионов тонн. В пищевой промышленности он используется более пятидесяти лет для усиления белого цвета и непрозрачности продуктов. Его можно встретить в сливках для кофе, соусах, спредах, глазированных кондитерских изделиях, конфетах и мороженом, обработанных рыбных продуктах, фруктовых консервах, сухих завтраках, ферментированных соевых бобах, консервированных супах, салатах и майонезах, а также в белых сырах, например, в моцарелле. Кроме того, TiO₂ добавляют для осветления напитков, включая пиво, сидр и вино. Наибольшие его дозы фиксируются в жевательной резинке и готовых закусках, например, пастах для сэндвичей. Чаще всего он присутствует в так называемых ультраобработанных пищевых продуктах, прошедших многократную технологическую обработку. - В чем заключается вредное воздействие диоксида титана? - Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицировало TiO₂ как канцероген группы 2B, что означает «возможно канцерогенный». Это связано с тем, что, несмотря на его широкое использование в пищевой промышленности, до сих пор полноценная оценка рисков так и не была проведена. Исследования влияния TiO₂ на здоровье человека ограничены и в основном касаются его воздействия при вдыхании. По данным МАИР, эпидемиологические исследования не дают достаточных оснований для однозначной оценки канцерогенности пыли TiO₂ у людей. Однако многочисленные эксперименты на животных подтвердили его канцерогенный эффект: было установлено, что при длительном вдыхании у крыс частицы TiO₂ вызывают опухоли дыхательных путей. Также доказано, что TiO₂ может вызывать локальное воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что в перспективе способно привести к предраковым изменениям в толстой кишке. - Как запрещенный Е171 мог проникнуть в организм человека и даже оказаться в грудном молоке и детских смесях?