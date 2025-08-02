Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана!

Ученые из Национального института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Франции (INRAE), Национального центра научных исследований (CNRS) и Университетской клиники AP-HP, являющейся одним из самых известных медицинских центров Европы, обнаружили в грудном молоке, детских смесях и молоке, продающемся в магазинах, частицы потенциального канцерогена — диоксида титана, широко применяемого в таких товарах повседневного спроса, как зубная паста, солнцезащитные кремы, пластики, косметика, бумага, краска и в других продуктах.
Ранее это вещество активно использовалось в качестве белого красителя и замутнителя в пищевых продуктах, однако его применение в этой сфере запрещено на всей территории Евросоюза.
При этом в торговых сетях Азербайджана до сих пор встречаются импортные сорта мыла, шампуни и другие товары, содержащие диоксид титана.
О воздействии этого вещества на человеческий организм и связанных с ним рисках haqqin.az рассказала директор Высшей школы биотехнологии пищевых систем, руководитель научно-производственного Центра технологий здорового питания Саратовского государственного медицинского университета, научный директор Института технологий питания будущего в Цзянсу (Китай), доктор технических наук, профессор Инна Симакова.
- В 2006 году ученые объявили диоксид титана потенциальным канцерогеном при вдыхании. Тем не менее он продолжает использоваться в пищевой промышленности. Для чего он вообще нужен?
- Диоксид титана (TiO₂) применяется в продуктах питания под кодом Е171. Это самый широко используемый пигмент в мире. Годовое потребление частиц TiO₂ достигает четырех миллионов тонн. В пищевой промышленности он используется более пятидесяти лет для усиления белого цвета и непрозрачности продуктов. Его можно встретить в сливках для кофе, соусах, спредах, глазированных кондитерских изделиях, конфетах и мороженом, обработанных рыбных продуктах, фруктовых консервах, сухих завтраках, ферментированных соевых бобах, консервированных супах, салатах и майонезах, а также в белых сырах, например, в моцарелле.
Кроме того, TiO₂ добавляют для осветления напитков, включая пиво, сидр и вино. Наибольшие его дозы фиксируются в жевательной резинке и готовых закусках, например, пастах для сэндвичей. Чаще всего он присутствует в так называемых ультраобработанных пищевых продуктах, прошедших многократную технологическую обработку.
- В чем заключается вредное воздействие диоксида титана?
- Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицировало TiO₂ как канцероген группы 2B, что означает «возможно канцерогенный». Это связано с тем, что, несмотря на его широкое использование в пищевой промышленности, до сих пор полноценная оценка рисков так и не была проведена. Исследования влияния TiO₂ на здоровье человека ограничены и в основном касаются его воздействия при вдыхании. По данным МАИР, эпидемиологические исследования не дают достаточных оснований для однозначной оценки канцерогенности пыли TiO₂ у людей. Однако многочисленные эксперименты на животных подтвердили его канцерогенный эффект: было установлено, что при длительном вдыхании у крыс частицы TiO₂ вызывают опухоли дыхательных путей. Также доказано, что TiO₂ может вызывать локальное воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что в перспективе способно привести к предраковым изменениям в толстой кишке.
- Как запрещенный Е171 мог проникнуть в организм человека и даже оказаться в грудном молоке и детских смесях?
- С 2022 года в Европейском союзе использование TiO₂ в пищевых продуктах запрещено. Однако в ряде лекарственных препаратов его по-прежнему применяют. Последние исследования показывают, что диоксид титана может накапливаться в организме в виде наночастиц, способных проходить биологические барьеры, что и объясняет их обнаружение в грудном молоке и детских смесях.
- Насколько опасны мыла, шампуни и гели с диоксидом титана? Может ли это вещество проникнуть в организм через косметику?
- Диоксид титана широко применяется в косметике в форме наночастиц (нано-TiO₂). В настоящее время это единственный фильтр, защищающий от ультрафиолетового излучения, который используют в солнцезащитных кремах, а также в некоторых дневных кремах, тональных средствах и бальзамах для губ. Его эффективность как УФ-фильтра доказана, в том числе, в плане профилактики рака кожи и солнечных ожогов. Однако существуют опасения по поводу его безопасности.
Научный комитет по безопасности потребителей (SCCS) считает, что нано-TiO₂ не вызывает сенсибилизации, обладает низким раздражающим действием или вовсе не раздражает кожу. Нет убедительных доказательств его канцерогенности, мутагенности или репродуктивной токсичности при воздействии через кожу. Эти выводы подтверждаются и Европейским агентством по химическим веществам. По данным SCCS, нано-TiO₂ в составе солнцезащитных средств не представляет угрозы для здоровья при нанесении на кожу в концентрации до двадцати пяти процентов.
Тем не менее отдельные исследования указывают, что при регулярном применении диоксид титана может проникать в организм через кожу, легкие и частично через пищеварительный тракт, например при использовании зубной пасты.
- Как можно защитить себя от воздействия диоксида титана?
- Наибольшую опасность представляет поступление TiO₂ не с косметикой, а с пищей. Рекомендую внимательно читать состав продуктов перед покупкой и максимально ограничить их регулярное потребление. Особенно важно следить за рационом детей, которые являются наиболее уязвимой группой и чаще других употребляют сладости, мороженое и кондитерские изделия. На данный момент отсутствуют точные сведения о хроническом воздействии TiO₂ на организм людей разных возрастных групп, а также не определена безопасная суточная доза при регулярном потреблении. Вопросов еще много, но очевидно, что использование Е171 должно быть строго ограничено. Хочется надеяться, что в странах, где его еще применяют, будет принят такой же запрет, как в Европейском союзе.