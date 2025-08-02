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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Россия атаковала Харьков: есть пострадавшие

01:28 183

Вечером 1 августа российские войска нанесли удар по Киевскому району Харькова с помощью беспилотника типа «Молния», в результате чего пострадали 11 человек, среди которых трое детей — 9-летний и 10-летний мальчики, а также младенец 5 месяцев. Об этом сообщили глава Харьковской областной военно-гражданской администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

По предварительной информации, дрон попал в дерево рядом с многоквартирным жилым домом. Удар вызвал повреждение остекления жилого здания. На место происшествия прибыли бригады экстренной медицинской помощи.

Изначально сообщалось о двух пострадавших — женщинах 25 и 35 лет, которые были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

Позже количество пострадавших постепенно увеличилось. Все пострадавшие были госпитализированы.

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