Секса в большом городе больше нет

Они все еще здесь — Кэрри, Шарлотта, Миранда, парой заплаток появляется даже Саманта. Новая страница культового Sex and the City («Секс в большом городе»), сериал And Just Like That… («И просто так…») переживает третий сезон. И зрители — тоже. Но если в оригинале мы вместе с героинями исследовали секс, одиночество, дружбу и неповторимый Нью-Йорк, то теперь мы смотрим, как эти же женщины сражаются с реальностью, сценарием и стилистами. И чаще проигрывают. Cериал оторвался от всего, что когда-то делало оригинал великим. Когда у AJLT выходит новая серия, соцсети мгновенно взрываются. В них сотни скриншотов, язвительных ремарок и мемов типа «Что это было?» или «Если цель авторов — сделать Кэрри абсолютно неприятной, то молодцы! Это успех сезона». Или: «Это уже не роман с Нью-Йорком. Это колонка из журнала пенсионеров про менопаузу и мобильные приложения».

Sex and the City родился в конце 90-х — Америка была на экономическом подъеме, интернет только начинался, Нью-Йорк был грязным, но романтичным, а либерализм еще не перешел в тревожную фазу самоанализа. Кэрри — яркая, ироничная, непредсказуемая. Колумнистка о сексе, вечно в поиске любви и новой пары туфель. Курит, флиртует, влюбляется, боится обязательств. Миранда борется за равенство на собраниях юристов в окружении сексистских идиотов. Шарлотта — традиционная подруга, верит в любовь, брак и хороший фарфор. Саманта спит с кем хочет — не потому, что феминизм, а потому, что нравится. Кэрри в 90-х и начале 2000-х была иконой не потому, что знала ответы. А потому, что искала их. В одной серии она могла признаться, что у нее $957 на счету, а в другой — философствовать о токсичных холостяках. Она была остроумной, ранимой, местами наивной, но всегда живой: «Мне нравится держать деньги там, где я их вижу: в виде одежды в шкафу». Кэрри в 2025-м говорит как человек, поглотивший за ночь все антидепрессанты.

«Я убираю мужчин из центра моего процесса исцеления». Был и пятый главный герой - Нью-Йорк. Город, который казался бесконечным и глянцевым, как витрина Bergdorf Goodman. Кэрри шла по Мидтауну, Миранда назначала свидание в ресторане в Murray Hill, Шарлотта обсуждала галереи в Chelsea, Саманта устраивала вечеринки в клубах SoHo. Город жил вместе с ними. Камера скользила по улицам, фонтанам, лестницам brownstone-домов. В 2025 году Нью-Йорк будто исчез. Местами он присутствует — но лишь как постановочный фон. Диалоги происходят в безликих интерьерах или в кафе, которые выглядят как декорации. Съемка стала стерильной. Улицы кажутся пустыми. Нет ни беготни, ни настоящего городского ритма, ни ощущения, что эти героини действительно живут в Нью-Йорке. Сценарии каждой новой серии - мемы сами по себе. Персонажи говорят так, будто их пишет бот-копирайтер для лекции «Саморазвитие и аффирмации». Кэрри: «Я разрешаю себе отпустить гетеронормативное горе». Миранда: «Я учусь отказываться от показной солидарности, заново соединяясь со своим подлинным голосом». Сима: «Я переосмысливаю интимность через призму постколониальной независимости».

В одной сцене Кэрри с новыми подругами (Симой и Лизой, которые даже в четыре руки так и не смогли заменить одну Саманту) обсуждает искусственный интеллект, онлайн-дейтинг и возрастные фильтры. Кто-то шутит про «цифровую менопаузу». Кэрри: «Я слишком старая для алгоритмической любви?» Лиза: «Нет, просто достаточно взрослая, чтобы преодолеть ее мудростью». Кэрри вдруг не может пользоваться микроволновкой. Миранда забыла, как быть юристом. Шарлотта живет в параллельной реальности, где даже ее злость напоминает рекламу крема от морщин. Это не женщины за 50. Это манекены, одетые в Balenciaga и обутые в метафоры. А в «Сексе» были реплики, которые цитировали все: «Я не могла не задаться вопросом...» «Он просто не влюблен в тебя». «Может быть, мы сможем стать друг для друга родственными душами». Диалоги и мода в «И просто так» ужасны — и не потому, что «все меняется», а потому, что исчезло главное: вкус, дерзость и внутренний ритм, который когда-то сделал Sex and the City культовым.

В оригинальном виде Патриция Филд создавала не просто наряды — она делала фэшн-линию частью драматургии. Каждое платье Кэрри — как абзац ее колонки. Шляпка в Париже, балетная пачка на автобусной остановке, Dior Newsprint Dress во время скандала с Бигом — все это становилось частью истории. Даже если look был сумасшедшим — он был смелым и говорящим. В «И просто так» наряды будто сшиты для офф-бродвейской постановки, а не для живых женщин. Стилист Молли Роджерс унаследовала от Филд только склонность к эксцентричности, но потеряла ее вкус. В «Сексе» мода была оружием. Сейчас она стала музейной экспозицией. Да и то в запасниках. В соцсетях пишут: «Кажется, их одевают враги». «Кто в 2025 носит настолько нелепую шляпу в Нью-Йорке — кроме туристов на Halloween?» «Кэрри всегда одевалась дерзко, но с характером. Теперь — как безумная тетя из Болгарии, которая потерялась в отделе винтажного секонд-хенда». Мода из оружия самовыражения в «Сексе» превратилась в вакханалию дорогих тряпок: кутюрные образы Кэрри в Dior выбрасывали вызов, а теперь она и Шарлотта ходят по пентхаусам в дорогих, но безликих платьях Schiaparelli и Tory Burch. Манхэттен уже не пятый персонаж, а фон для глянцевых съемок; бары и спальни уступили место странной недвижимости и Zoom-чатам.

В самом начале Кэрри, Шарлотта, Миранда и Саманта были не просто персонажами — они являлись своего рода отражением либеральной Америки, в которой, казалось, что свобода — это норма, зеркало эпохи Клинтона. При Обаме сериал начал переоценку, но баланс между личным и политическим еще сохранялся, а героини воспринимались как культурные иконы — свобода личности и независимость женщины вошли в поп-мейнстрим. Спин-офф And Just Like That… в 2021 казался робкой, но любопытной попыткой продолжения — эпоха первого пост-Трампа, попытки быть «правильными». Кстати, в оригинальном сериале Дональд Трамп собственной персоной был частью нью‑йоркского ландшафта — он появлялся в сценах в Trump Tower и становился объектом шуток (Саманта называла его Big Mac). В сезоне 2025 о нем не говорят — при нем живут. Старый SATC был дерзким. Там был секс, улица, стиль, одиночество, дружба и Нью-Йорк — настоящий, шумный, пыльный, живой. Это был сериал о женской автономии в эпоху, когда можно было хотеть «всего и сразу» — и никто особо не осуждал. AJLT вызывает одновременно шок, стыд, тоску, желание придушить Эйдана собственными руками и провести коллективный обряд экзорцизма над Кэрри. Почему так произошло?