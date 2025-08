Секса в большом городе больше нет

Они все еще здесь — Кэрри, Шарлотта, Миранда, парой заплаток появляется даже Саманта. Новая страница культового Sex and the City («Секс в большом городе»), сериал And Just Like That… («И просто так…») переживает третий сезон. И зрители — тоже. Но если в оригинале мы вместе с героинями исследовали секс, одиночество, дружбу и неповторимый Нью-Йорк, то теперь мы смотрим, как эти же женщины сражаются с реальностью, сценарием и стилистами. И чаще проигрывают. Cериал оторвался от всего, что когда-то делало оригинал великим.

Когда у AJLT выходит новая серия, соцсети мгновенно взрываются. В них сотни скриншотов, язвительных ремарок и мемов типа «Что это было?» или «Если цель авторов — сделать Кэрри абсолютно неприятной, то молодцы! Это успех сезона».

Или: «Это уже не роман с Нью-Йорком. Это колонка из журнала пенсионеров про менопаузу и мобильные приложения».