Армения устала и разочаровалась. Россия ослабла. Азербайджан открывает коридор для США

Аюб Кара, бывший министр связи Израиля, посетивший Азербайджан вскоре после окончания 44-дневной войны и побывавший на освобожденных от оккупации территориях на границе с Ираном, в своей статье анализирует процессы вокруг Зангезурского коридора, способные радикально изменить геополитический ландшафт Южного Кавказа. Кара утверждает, что позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно предложенного США и поддерживаемого Азербайджаном плана по деблокированию Зангезурского коридора свидетельствует не только о смене внешнеполитического курса Еревана, но и о перераспределении баланса влияния между региональными и глобальными игроками. По его словам, Азербайджан воспринимает реализацию проекта как свое законное право, в то время как Армения на протяжении долгого времени сопротивлялась его созданию, опасаясь утраты суверенитета и усиления давления со стороны Баку и Анкары.

Смена позиции Пашиняна, как отмечает автор, обусловлена совокупностью внутренних и внешних факторов. Внутриполитическая ситуация в Армении характеризуется усталостью общества от затяжных кризисов и разочарованием в союзнических обязательствах России, которая, являясь главным гарантом безопасности страны, не проявила решимости в защите армянские интересов в ходе последних обострений с Азербайджаном. В результате в Ереване усиливается понимание необходимости переориентации внешней политики на Запад, в первую очередь, на Соединенные Штаты и Европейский союз. Комментируя создавшуюся ситуацию, Ричард Киракосян, директор Центра региональных исследований в Ереване, отмечает, что для Армении становится все менее целесообразным полагаться в вопросах безопасности исключительно на Россию. Он считает, что Зангезурский коридор, если его создание будет обеспечено международными гарантиями, способен не только принести Армении экономические выгоды, но и изменить её геополитическую ориентацию. По мнению Аюба Кара, активизация американской дипломатии на Южном Кавказе отражает стремление Вашингтона укрепить экономическую взаимосвязанность региона и ограничить влияние Москвы. Европейский союз также выражает заинтересованность в поддержке новых торговых маршрутов, способных обойти российские территории, хотя пока от прямого участия в переговорах воздерживается.

Поворот Еревана к Западу встраивается в стратегию США, сигнализируя о готовности Армении диверсифицировать внешние связи и снизить зависимость от России. Однако этот шаг сопряжен с немалыми рисками: Москва сохраняет военное присутствие в Армении и способна более жесткими действиями ответить на изменение геополитического баланса. Автор указывает, что война России против Украины ослабила традиционное доминирование Москвы на Южном Кавказе, тогда как Азербайджан существенно укрепил свои военные и дипломатические позиции, активно развивая связи как с Турцией, так и с западными странами, зачастую обходя посредничество России. Томас де Ваал, старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги, отмечает, что Россия на Южном Кавказе больше не является неоспоримым гегемоном, а создание Зангезурского коридора при поддержке Запада еще сильнее сократит её влияние в регионе. Для Азербайджана проект коридора имеет не только экономическое, но и символическое значение — он рассматривается как шаг к историческому объединению территорий и открытию прямого транспортного пути в Турцию.

Анкара, в свою очередь, воспринимает этот маршрут как часть стратегии «Срединного коридора», соединяющего Европу с Азией через Южный Кавказ и Центральную Азию в обход России и Ирана. Тегеран же оценивает проект критически, опасаясь ослабления своей роли ключевой транзитной страны и переноса торговых маршрутов с его территории. Несмотря на потенциальные экономические выгоды, внутри Армении отношение к проекту остается противоречивым. Националистические группы утверждают, что открытие коридора подорвет государственный суверенитет и даст Азербайджану чрезмерные рычаги влияния. В Ереване уже проходят протесты против предполагаемых уступок Пашиняна, и местные политологи предупреждают, что открытие коридора без надежных гарантий безопасности может стоить премьер-министру политической карьеры.