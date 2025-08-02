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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Израильтяне открыли огонь по толпе

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:04 291

Буэнос-Айрес (Аргентина). Акция протеста пенсионеров против экономической политики правительства

Газа (Палестина). Палестинцы у морга больницы «Аш-Шифа», куда были доставлены тела людей, погибших днём ранее в ожидании еды. Израильские силы убили по меньшей мере 30 человек, открыв огонь по толпе

Сан-Сальвадор (Сальвадор). Демонстрация в память 50-летия убийства студентов Университета Сальвадора - защитников университетской автономии, а также в знак протеста против чрезвычайного положения и политики правительства Наиба Букеле

Манила (Филиппины). Члены организации по защите прав животных Peta, одетые в костюмы зеленых инопланетян, во время акции протеста

Веллингтон (Новая Зеландия). Премьер-министр Соломоновых островов Джеремайя Манеле принимает вызов воина-маори во время приветственной церемонии в парламенте

Киев (Украина). Жилой дом, разрушенный после российского ракетного удара

Палмс (США). Восход солнца на острове Палмс в штате Южная Каролина

Дожди затопили метро. В Нью-Йорке
Дожди затопили метро. В Нью-Йорке объектив haqqin.az
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Израильтяне открыли огонь по толпе
Израильтяне открыли огонь по толпе объектив haqqin.az
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ЭТО ВАЖНО

Дожди затопили метро. В Нью-Йорке
Дожди затопили метро. В Нью-Йорке объектив haqqin.az
03:13 168
Израильтяне открыли огонь по толпе
Израильтяне открыли огонь по толпе объектив haqqin.az
03:04 292
Трамп: Мы полностью готовы к ядерной войне
Трамп: Мы полностью готовы к ядерной войне все еще актуально
01:51 7087
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию Секретные переговоры в Баку
1 августа 2025, 23:02 3647
Секса в большом городе больше нет
Секса в большом городе больше нет субботнее чтение
01:32 1339
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана!
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана! профессор Инна Симакова отвечает на вопросы haqqin.az
01:09 1589
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму все еще актуально
1 августа 2025, 19:23 9540
Санкции по России больно ударят по Турции
Санкции по России больно ударят по Турции наша корреспонденция
00:53 1675
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин!
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин! колонка посла, все еще актуально
1 августа 2025, 18:23 4022
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только продолжение главной темы
1 августа 2025, 18:08 4862
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп?
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп? видео; обновлено 17:42
1 августа 2025, 17:42 10820
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