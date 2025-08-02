Израильтяне открыли огонь по толпе

Буэнос-Айрес (Аргентина). Акция протеста пенсионеров против экономической политики правительства

Газа (Палестина). Палестинцы у морга больницы «Аш-Шифа», куда были доставлены тела людей, погибших днём ранее в ожидании еды. Израильские силы убили по меньшей мере 30 человек, открыв огонь по толпе

Сан-Сальвадор (Сальвадор). Демонстрация в память 50-летия убийства студентов Университета Сальвадора - защитников университетской автономии, а также в знак протеста против чрезвычайного положения и политики правительства Наиба Букеле

Манила (Филиппины). Члены организации по защите прав животных Peta, одетые в костюмы зеленых инопланетян, во время акции протеста

Веллингтон (Новая Зеландия). Премьер-министр Соломоновых островов Джеремайя Манеле принимает вызов воина-маори во время приветственной церемонии в парламенте

Киев (Украина). Жилой дом, разрушенный после российского ракетного удара