USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Дожди затопили метро. В Нью-Йорке

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:13 169

Мехико (Мексика). Столкновение демонстранта с полицией во время протестов в защиту прав местных жителей на жилье и против выселений

Газа (Палестина). Женщина собирает рассыпанную муку возле пункта гуманитарного фонда на фоне масштабного голода

Буэнос-Айрес (Аргентина). Демонстрант с фотографией министра здравоохранения Марио Лугонеса со словом «разыскивается» во время демонстрации с требованием повышения зарплат и увеличения финансирования детской государственной больницы

Киев (Украина). В Киеве объявлен траур после российских ударов по городу, в результате которых погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Более 150 раненых

Нью-Йорк (США). Метро затопило из-за ливней

Ватикан. Церемония исповедания веры в рамках недельного юбилейного празднования молодых католиков на площади Святого Петра

Луна над Стамбулом

Дожди затопили метро. В Нью-Йорке
Дожди затопили метро. В Нью-Йорке объектив haqqin.az
03:13 170
Израильтяне открыли огонь по толпе
Израильтяне открыли огонь по толпе объектив haqqin.az
03:04 292
Трамп: Мы полностью готовы к ядерной войне
Трамп: Мы полностью готовы к ядерной войне все еще актуально
01:51 7087
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию Секретные переговоры в Баку
1 августа 2025, 23:02 3647
Секса в большом городе больше нет
Секса в большом городе больше нет субботнее чтение
01:32 1339
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана!
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана! профессор Инна Симакова отвечает на вопросы haqqin.az
01:09 1589
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму все еще актуально
1 августа 2025, 19:23 9540
Санкции по России больно ударят по Турции
Санкции по России больно ударят по Турции наша корреспонденция
00:53 1675
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин!
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин! колонка посла, все еще актуально
1 августа 2025, 18:23 4022
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только продолжение главной темы
1 августа 2025, 18:08 4863
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп?
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп? видео; обновлено 17:42
1 августа 2025, 17:42 10820

ЭТО ВАЖНО

Дожди затопили метро. В Нью-Йорке
Дожди затопили метро. В Нью-Йорке объектив haqqin.az
03:13 170
Израильтяне открыли огонь по толпе
Израильтяне открыли огонь по толпе объектив haqqin.az
03:04 292
Трамп: Мы полностью готовы к ядерной войне
Трамп: Мы полностью готовы к ядерной войне все еще актуально
01:51 7087
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию Секретные переговоры в Баку
1 августа 2025, 23:02 3647
Секса в большом городе больше нет
Секса в большом городе больше нет субботнее чтение
01:32 1339
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана!
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана! профессор Инна Симакова отвечает на вопросы haqqin.az
01:09 1589
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму все еще актуально
1 августа 2025, 19:23 9540
Санкции по России больно ударят по Турции
Санкции по России больно ударят по Турции наша корреспонденция
00:53 1675
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин!
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин! колонка посла, все еще актуально
1 августа 2025, 18:23 4022
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только продолжение главной темы
1 августа 2025, 18:08 4863
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп?
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп? видео; обновлено 17:42
1 августа 2025, 17:42 10820
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться