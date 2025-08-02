Дожди затопили метро. В Нью-Йорке

Мехико (Мексика). Столкновение демонстранта с полицией во время протестов в защиту прав местных жителей на жилье и против выселений

Газа (Палестина). Женщина собирает рассыпанную муку возле пункта гуманитарного фонда на фоне масштабного голода

Буэнос-Айрес (Аргентина). Демонстрант с фотографией министра здравоохранения Марио Лугонеса со словом «разыскивается» во время демонстрации с требованием повышения зарплат и увеличения финансирования детской государственной больницы

Киев (Украина). В Киеве объявлен траур после российских ударов по городу, в результате которых погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Более 150 раненых

Нью-Йорк (США). Метро затопило из-за ливней

Ватикан. Церемония исповедания веры в рамках недельного юбилейного празднования молодых католиков на площади Святого Петра