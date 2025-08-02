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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Украина атаковала регионы России: под ударом НПЗ и оборонные заводы

08:48 2173

В ночь на 2 августа украинские беспилотники атаковали несколько регионов России, в результате повреждены объекты промышленной и военной инфраструктуры. Точные масштабы поражений пока не известны.

В Рязанской области, по данным местных пабликов, предположительно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании «Роснефть». Были опубликованы видео с большим столбом огня, поднимающимся над промышленным объектом. Губернатор региона Павел Малков подтвердил факт атаки, отметив, что «обломки попали на территорию предприятия», не уточнив названия. Рязанский НПЗ расположен более чем в 460 км от границы с Украиной.

В Пензенской области беспилотники атаковали завод, погибла женщина, сообщили власти. «Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие», — написал в своем телеграм-канале губернатор области Олег Мельниченко. По его словам, еще два человека травмированы, им оказывают помощь медики. Губернатор не стал указывать, какое именно предприятие атаковано. Однако украинские СМИ со ссылкой на мониторинговые каналы сообщают, что речь идет, возможно, о заводе «ПО Электроприбор» в Пензе, а также об АО «Радиозавод». Отмечается, что оба занимаются производством специализированного оборудования для защищенной связи, систем управления войсками и оружием. «Радиозавод» входит в холдинговую компанию «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Заводы расположены примерно в 700 км от украинской границы. Из-за атаки в аэропорту Пензы временно ограничили прием и отправку авиарейсов.

В Самарской области в результате удара дронов, предположительно, вспыхнул пожар на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в 1000 км от Украины. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил об атаке на промышленное предприятие, однако не уточнил, о каком объекте идет речь. Он также сообщил о временном закрытии самарского аэропорта и ограничении работы мобильного интернета. Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное топливо и мазут.

Ночью российские средства ПВО сбили беспилотники над семью районами, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он также написал в своем телеграм-канале, что в поселке Углеродовском загорелось одно из строений предприятия. По словам губернатора, сотрудник предприятия, охранявший неназванный объект, погиб.

Кроме этих регионов, об атаках беспилотников сообщают в Липецкой и Воронежской областях. Украинские власти и военные пока не комментировали атаку на Россию.

Минобороны РФ сообщает, что в ночь на 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем — 34 и 31 соответственно. Над Воронежской областью уничтожено 12 БПЛА, еще 11 — над Рязанской. Пять дронов подавили над Самарской областью, четыре — над Пензенской, два — над Белгородской, по одному — над аннексированным Крымом и Липецкой областью, 11 БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

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