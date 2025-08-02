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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Нетаньяху раздумывает, как поступить с Газой

09:45 414

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на текущей неделе не примет решение о действиях израильской армии в секторе Газа на тот случай, если ХАМАС не пойдет на соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированный источник.

«Источник сообщил, что решение не будет принято на этой неделе. Это происходит на фоне внутренних разногласий в израильском правительстве по поводу предпочтительного курса действий в анклаве», - говорится в сообщении.

В минувший четверг телеканал со ссылкой на информированные источники сообщил, что, после того как США и Израиль отозвали свои делегации из столицы Катара, где проходили переговоры по прекращению огня и освобождению заложников, ХАМАС прекратил участвовать в каких-либо дискуссиях. Вместе с тем накануне ХАМАС заявил, что был бы готов продолжить переговоры о постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из Газы при условии серьезного улучшения гуманитарной ситуации в анклаве.

«Крайне важно серьезно улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе и получить письменный ответ противника относительно наших действий. Это условие для возвращения к переговорам», - заявил CNN член политбюро движения Басем Наим, добавив, что продолжение переговоров «в условиях голода теряет свое содержание и эффективность».

Телеканал отмечает, что мирные переговоры зашли в тупик на фоне катастрофической гуманитарной ситуации в Газе.

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