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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Индия идет наперекор Трампу

10:04 1174

Индия продолжает покупать нефть у России, государственные нефтеперерабатывающие компании ведут переговоры о закупках энергоносителей из РФ, пишет со ссылкой на источники индийская газета Mint.

Утверждается, что компании Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) продолжают закупать нефть у российских поставщиков, ведутся переговоры о заключении спотовых сделок, несмотря на санкции Евросоюза в отношении РФ и заявления президента США Дональда Трампа в адрес Нью-Дели о крупных закупках российских энергоносителей.

По словам источников издания, за последние несколько дней индийские нефтеперерабатывающие компании закупили две партии российской нефти с более высокими скидками, чем обычно. «Индийские компании по сбыту нефти в настоящее время ведут переговоры о поставках из РФ. Решения замедлять [поставки нефти из РФ] или останавливать [их] нет, решения о прекращении импорта из России нет», - сказали собеседники газеты.

«Сделки, о которых сейчас ведутся переговоры, предусматривают поставки в сентябре. А до тех пор НПЗ уже загружены», - добавили источники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит покупать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку со Штатами. Трамп также на днях заявил, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США «сравнительно мало» торгуют с Индией из-за «слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире», а также «жестких и скверных неденежных барьеров» со стороны Нью-Дели. Американский лидер обратил внимание на то, что Индия «всегда закупала большую часть» военной техники у Москвы, а также является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, в отношении импорта из Индии в США будет установлена таможенная пошлина в размере 25%.

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