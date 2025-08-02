Планы Турции: попасть в мировую тройку

Турции нужно привлекать 80 миллионов туристов в год, чтобы войти в тройку мировых лидеров, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Ранее Эрсой сообщал, что за первые шесть месяцев 2025 года Турция приняла 26,4 миллиона туристов и установила рекорд по доходам, заработав $25,8 млрд.

«Мы занимали восьмое место в мире среди стран, принимающих больше всего туристов. Благодаря нашим многолетним усилиям мы поднялись на четвертое место в мире. Конечно, наши конкуренты не сидят сложа руки. Ведь теперь это коммерческая борьба. Это всемирная борьба за «туристический пирог». Чтобы занять третье место, нам нужно принять более 80 миллионов туристов», – цитирует министра газета Hürriyet.

Согласно данным Министерства культуры и туризма Турции, за первые полгода страну посетили свыше 2,6 миллиона туристов из России — это самый высокий показатель среди иностранных гостей. Однако турпоток из России сократился почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На втором месте – путешественники из Германии (более 2,4 миллиона), за ними следуют туристы из Великобритании (свыше 1,7 миллиона), Ирана и Болгарии.

В 2024 году доходы Турции от туризма превысили $61 млрд – это рекордный показатель. Тогда страну посетили более 52,6 миллиона иностранцев и свыше 9,5 миллиона турецких граждан, проживающих за рубежом.