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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Окончательно: пророссийской «Победы» не будет на выборах в Молдове

10:20 376

Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы отклонила протест оппозиционного блока «Победа» на отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. Постановление опубликовано на сайте судебной инстанции.

«Судебная коллегия ВСП отклонила кассационную жалобу как необоснованную, установив, что обращение в суд было подано с опозданием - 23 июля 2025 года, что превышает установленный законом трехдневный срок», - говорится в сообщении. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, отметила ВСП.

Своим решением ВСП согласилась с судьями Апелляционной палаты Кишинева, которые обосновали отказ истечением срока подачи жалобы. Отказ ЦИК был утвержден 19 июля, а обращение в суд поступило 23 июля, отметили в ведомстве. 

Блок «Победа» (Pobeda – Victorie) — пророссийская оппозиционная политическая коалиция в Молдове, создана в апреле 2024 года в Москве. Основатель и лидер коалиции — находящийся под следствием в Молдове Илан Шор, который сбежал в Россию и получил там гражданство. Исполнительный секретарь блока — глава Гагаузии Евгения Гуцул  обвиняется по делу о незаконном финансировании партии «Шор», выдвигавшей ее на выборы башкана. Объединение состоит из партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Сила альтернативы и спасения Молдовы». Представителям блока было отказано также в праве участвовать в президентских выборах 2024 года.

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