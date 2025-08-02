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В США начали проверять бывшего главного обвинителя Трампа

10:29 268

Специальный юрисконсульт США начал проверку в отношении бывшего прокурора Джека Смита, который ранее курировал дела против американского президента Дональда Трампа, сообщает New York Post.

До отставки в январе 2025 года Смит занимался делами против Трампа по обвинениям в ненадлежащем хранении секретных материалов и попытках удержать власть после поражения на выборах 2021 года. Оба расследования впоследствии были прекращены.

По данным издания, бывшего прокурора подозревают в нарушении закона Хэтча, который запрещает государственным служащим, кроме президента, вице-президента и некоторых высокопоставленных чиновников, использовать служебное положение для влияния на ход выборов, в том числе через публичную поддержку кандидатов.

Расследование инициировал сенатор от Арканзаса Том Коттон, усмотревший в действиях Смита вмешательство в президентскую кампанию 2024 года.

 

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