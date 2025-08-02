Правая рука Трампа признался в одержимости НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что крайне увлечен темой неопознанных летающих объектов.
«Я одержим всей этой темой НЛО. Что вообще происходит? Что это были за видео? Что на самом деле происходит? Я еще не докопался до сути… Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года», – сказал Вэнс в подкасте Ruthless Podcast.
О своем увлечении вице-президент рассказал с улыбкой, но было неясно, шутит он или нет.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что в США рассекретили данные о столкновении многоцелевого истребителя F-16 Viper с неопознанным летающим объектом над Аризоной в январе 2023 года.
По данным телеканала, появление НЛО вблизи военных объектов – явление не новое. Только в 2023–2024 годах было зафиксировано более 700 таких случаев.