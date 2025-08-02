Правая рука Трампа признался в одержимости НЛО

«Я одержим всей этой темой НЛО. Что вообще происходит? Что это были за видео? Что на самом деле происходит? Я еще не докопался до сути… Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года», – сказал Вэнс в подкасте Ruthless Podcast.

О своем увлечении вице-президент рассказал с улыбкой, но было неясно, шутит он или нет.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что в США рассекретили данные о столкновении многоцелевого истребителя F-16 Viper с неопознанным летающим объектом над Аризоной в январе 2023 года.

По данным телеканала, появление НЛО вблизи военных объектов – явление не новое. Только в 2023–2024 годах было зафиксировано более 700 таких случаев.