В Америке предупреждают...

«Ни один лидер или его заместитель не должен прибегать к угрозам ядерного нападения – особенно через эмоциональные, ребяческие посты в социальных сетях. Полномасштабный обмен ударами между США и Россией приведет к гибели сотен миллионов человек в первые часы и еще большего числа – в последующие дни, недели и месяцы», – заявил Кимбалл в комментарии РБК.

США и России не следует угрожать друг другу ядерным ударом, тем более в соцсетях, считает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Он напомнил, что 25 июля президент США Дональд Трамп выразил готовность сохранить ограничения на ядерные вооружения и возобновить работу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2026 года.

По мнению эксперта, если Трамп действительно обеспокоен российским ядерным потенциалом, он должен инициировать серьезный диалог с Москвой, чтобы сохранить контроль над крупнейшими ядерными арсеналами и обсудить меры по снижению рисков и дальнейшему разоружению.

Трамп 1 августа объявил о переброске двух американских атомных подлодок в «соответствующие районы» и заявил, что США должны быть готовы к ядерному сценарию. Позднее в интервью телеканалу Newsmax он уточнил, что субмарины будут размещены ближе к российским границам.

Эти заявления прозвучали на фоне его заочной полемики с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Перепалка, продолжавшаяся несколько дней в соцсетях, началась после того, как Трамп предложил сократить сроки ультиматума России. В ответ Медведев обвинил Трампа в «ядерном ультиматуме» и предупредил, что каждое новое требование может стать шагом к войне.