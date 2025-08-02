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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Россияне ударили по центру Славянска и Херсону: есть погибшие

11:24 815

Утром 2 августа российские войска нанесли удар по центру Славянска в Донецкой области Украины, один человек ранен, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

«Центральная часть. Повреждена одна из визитных карточек города - гостиница «Славянск», - говорится в сообщении. По его словам, повреждения получили прилегающие многоэтажки и общежитие. Он опубликовал фотографию разрушенной гостиницы «Славянск».

Утром 2 августа в Херсоне из-за российских обстрелов погибли два человека, сообщили в Херсонской ОВА. Еще двое ранены.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на субботу российские войска атаковали Украину 45 ударными «шахедами» и беспилотниками-имитаторами, а также восемью реактивными дронами. Сообщается, что было сбито либо подавлено 45 дронов, в том числе все восемь реактивных. Попадание восьми российских беспилотников зафиксировано в пяти локациях, еще в двух отмечено падение обломков сбитых дронов.

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