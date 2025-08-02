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Болгары выгоняют «Лукойл»

11:35 1483

Дочерние компании российского «Лукойла» в Болгарии сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны государственных органов, и в компании рассматривают возможность продажи местных активов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

Дипломат отметила, что в Болгарии действуют несколько компаний, входящих в структуру «Лукойла», которые занимаются разными направлениями – от производства нефтепродуктов на НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» до реализации продукции конечным покупателям через сеть собственных автозаправок.

«Несмотря на то, что на ПАО «Лукойл» антироссийские санкции не распространяются, его дочерние предприятия здесь подвергаются зачастую беспрецедентному давлению со стороны госорганов. Буквально в июне болгарскими властями было инициировано очередное антимонопольное расследование. В таких условиях нет ничего удивительного в том, что в головном офисе «Лукойла» в Москве рассматривается возможность продажи всех активов в Болгарии», – рассказала Митрофанова.

При этом она уточнила, что окончательное решение пока не принято. 

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