Азербайджанский газ пошел в Сирию через Турцию

Экспорт азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции - важный этап в истории энергоэкспорта Азербайджана. Тем самым заложена основа нового энергетического моста между Южным Кавказом и Ближним Востоком, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии открытия турецко-сирийского газопровода. «Сегодня начинается экспорт азербайджанского природного газа в Сирию через Турцию. Реализация этого проекта стала возможной благодаря политической воле глав государств Азербайджана, Турции, Катара и Сирии, а также усилиям, направленным на углубление экономических связей. Важнейшую роль в этом сыграла поддержка Турции. Считаем, что эти поставки внесут важный вклад в улучшение экономики и условий жизни населения в Сирии», - отметил министр экономики.

В то же время министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар назвал газопровод Турция - Сирия важнейшим символом турецко-сирийской дружбы в энергетическом секторе. «Я благодарю Сирию, Азербайджан и Катар, с которыми мы вместе работали над этим международным проектом. Желаю, чтобы этот газопровод принес благополучие и процветание нашим странам и народам, а также мир в нашем регионе», - заявил Байрактар. Он добавил, что азербайджанский природный газ будет экспортироваться в Сирию через Килис и ежедневно через станцию Явузлу Ольчме будет транспортироваться 6 млн кубометров природного газа. Глава Минэнерго Турции заявил, что в результате поставок газа в Сирию в этой стране в скором времени начнут работать электростанции. По словам Байрактара, на первом этапе планируется увеличить экспорт электроэнергии в Сирию на 25%, затем – более чем вдвое за счет дополнительных линий электропередачи. Азербайджан оказал поддержку развитию и восстановлению Сирии благодаря данным проектом экспорта газа, заявил министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир на церемонии запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию. «Я благодарю Азербайджан и Турцию за поддержку, оказанную в вопросе улучшения благосостояния и восстановления Сирии, страдающей от многолетней войны», - сказал он.

* * * 11:37 В Турции проходит церемония запуска пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию. Церемония организована в населенном пункте Явузлу провинции Килис с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, руководителя Катарского фонда развития Фахада Хамада Хассана Аль-Сулаити и министра энергетики Сирии Мухаммеда Аль-Башира.