Кочарян раскрыл программу… и пошел на Пашиняна

По словам Кочаряна, среди армянской оппозиции идет конкуренция, и «не всегда здоровая», и «не все здесь идеально». Он напомнил, что оппозиция говорит об уличной борьбе и импичменте Пашиняну. «Тема импичмента напоминает старый анекдот: главу ЦРУ освобождают от должности потому, что он не смог выяснить, чем занимались профсоюзы в СССР. Сейчас такая же ситуация вокруг процесса импичмента (Пашиняну)», — сказал экс-президент.

«Да, я фиксирую, что он (Пашинян) продолжает сохранять влияние на определенную массу избирателей. Но факт, что эта масса резко уменьшилась. И падение его рейтинга находится в глубоком тренде. С этой точки зрения видно, что у него практически нет шансов на переизбрание», — сказал Кочарян в интервью армянскому «Пятому каналу».

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его партии «практически нет шансов» на переизбрание в ходе предстоящих выборов, утверждает экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Кроме того, Кочарян уверяет, что только Россия может сдерживать Турцию и Азербайджан в регионе. «Как ни крути, только у одной страны есть такая возможность — у России. У Макрона и Франции точно нет, у них здесь нет жизненно важных интересов…», - считает он.

По его словам, нынешние армянские власти идут по пути ухудшения отношений с Москвой и налаживания отношений со странами, которые якобы представляют угрозу для Армении.

Кочарян при этом не предлагает становиться врагом Турции или отказываться от установления мира с Азербайджаном. Но «нужно сдерживать их аппетиты» в отношении Армении, отметил он. «Южный Кавказ по меньшей мере на протяжении 250 лет является ареной конкуренции между Россией и Турцией. Она несколько раз перерастала в войну, затем наступал мир, потом снова война — ничего не изменилось и не изменится», — уверяет Кочарян.

Касаясь российско-украинской войны, Кочарян заявил, что в ходе нее Россия стала «страной, диктующей повестку». По его мнению, РФ в числе трех крупнейших геополитических игроков с наиболее боеспособной армией. «А если нынешнее руководство Армении этого не понимает, то это признак геополитического невежества», — считает экс-президент.

Кочарян уверен, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет продолжительным, если за спиной будут «возможности и гарантии сдерживания».

Экс-президент назвал «дипломатическим провалом» армянских властей обсуждение возможной аренды дороги в Сюнике (Западный Зангезур) и возобновление темы Зангезурского коридора.

Кочарян указал, что тема возможной аренды дороги в Сюнике появилась сначала в публикации Фонда Карнеги, позже об этом заявил посол США в Турции. Вслед за этим последовали «противоречивые» комментарии официальных лиц Армении. Премьер-министр Никол Пашинян подтвердил при этом, что «конкретное предложение существует и находится на столе переговоров». Кочарян считает «очевидным абсурдом, что тема Зангезурского коридора остается предметом обсуждения».

Он заявил, что пункт о Зангезурском коридоре был включен в заявление от 10 ноября 2020 года «по настоянию Азербайджана». По его словам, после того как Азербайджан установил полный контроль над своими территориями, обсуждение коридора через Сюник не должно было вообще стоять на повестке дня. Сам факт того, что этот вопрос обсуждается на международной арене, уже делает армянскую территорию «спорной», утверждает Кочарян.

Он не согласился и с президентом Армении Ваагном Хачатряном, который заявил на днях, что Зангезурский коридор может быть выгоден Армении с экономической точки зрения. По словам экс-президента, данный проект якобы не имеет отношения к разблокировке коммуникаций, на деле это транзитная линия, соединяющая Азербайджан и Турцию со странами Центральной Азии.

Кочарян резко раскритиковал и обсуждаемую возможность передачи управления дорогой частной компании: «Чья дорожная полиция будет заниматься ситуацией, если произойдет авария? Следственные органы какой страны будут заниматься расследованием преступлений на этой дороге? В каком суде это будет рассматриваться?»

Говоря о конфликте властей с армянской церковью, Кочарян отметил, что анонсированный премьер-министром Армении Николом Пашиняном митинг сторонников по соседству с Эчмиадзином может и не состояться.

Ранее Пашинян в своем телеграм-канале написал: «Готовьтесь к Большой духовной встрече на центральной площади Эчмиадзина».

Кочарян заявил, что действия властей и атака направлены на расшатывание устоев Армянской апостольской церкви. По его мнению, власти путем подрыва доверия к священнослужителям и католикосу «пытаются дискредитировать и разрушить ААЦ».