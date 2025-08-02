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В Турции задержали террористов: готовили атаки по стране

12:00 827

Правоохранители Турции задержали в Бурсе на северо-западе страны четырех подозреваемых в подготовке терактов по всей территории республики, сообщают турецкие СМИ.

Турецкие силовики остановили подозрительный автомобиль на въезде в провинцию Бурса и изъяли у его пассажиров две ручные гранаты.

«В ходе расследования, проведенного Бюро по борьбе с организованной преступностью, было установлено, что задержанные связаны с преступной организацией. Выяснилось, что по указаниям главарей, скрывающихся за границей, они планировали шантаж, давление и нападения на отдельных лиц в Измире», — отмечает издание.

Также установлено, что подозреваемые готовили теракты по всей Турции.

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