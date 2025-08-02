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Совместные военные учения Армении и США

12:04 1254

С 12 по 20 августа в Армении пройдут армяно-американские совместные учения «Орел Партнер-2025», сообщает Минобороны страны.

В учениях будут задействованы военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса.

Сообщается, что «учения предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации».

Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

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