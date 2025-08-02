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Тайна полигона СС: польские археологи ищут Янтарную комнату

12:29 886

Специалисты на севере Польши начали археологические раскопки на территории бывшего полигона СС в поисках знаменитой Янтарной комнаты, сообщает «Коммерсантъ».

Управление по охране памятников в Гданьске выдало разрешение на проведение исследований в районе, где ранее не проводились археологические работы. По словам представителя ведомства Марцина Тыминьского, в 1943 году на этом участке находился полигон войск СС, окруженный бункерами-хранилищами.

«Некоторые данные позволяют предполагать, что там может находиться даже Янтарная комната», – заявил он.

Янтарная комната была создана в XVIII веке немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а впоследствии стала частью коллекции российских императоров в Царском Селе. Во время Второй мировой войны ее вывезли в Кёнигсбергский королевский замок (ныне Калининград). В последние недели войны, перед штурмом города советскими войсками весной 1945 года, Янтарная комната бесследно исчезла.

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