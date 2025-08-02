Армия России движется вдоль границ Днепропетровской области

Российская армия продвинулась вблизи границ Днепропетровской области – в районах Воскресенки и Шевченко, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Согласно информации, подразделения ВС РФ добились определенных успехов в этих населенных пунктах, а также заняли позиции около села Торецкое в направлении Клебан-Бык.

Кроме того, отмечается продвижение российских войск у города Северска. Так, военнослужащие сменили позиции в селе Григорьевка, передвинувшись ближе к селу Серебрянка, говорится в сообщении паблика.