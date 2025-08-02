USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

А с чего это в Москве решили, что сирийцы едут с кульком подарков?

наш комментарий
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
13:14 1019

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани. Затем сирийскую делегацию принял президент РФ Владимир Путин.

Оживление в Москве в связи с визитом министра иностранных дел Сирии, в прошлом одного из основателей «Фронта ан-Нусра», сирийского филиала «Аль-Каиды», а также бывшего дивизионного генерала ХТШ, ныне министра обороны в правительстве Дамаска Мархафа Абу Касра и гинеколога по профессии, а сейчас - главы администрации президента Сирии Махера аш-Шараа сопровождалось многозначительными намеками российского официоза на то, что Кремль удивит своих критиков приятными сюрпризами на сирийском треке.

Кремль хотел удивить своих критиков сюрпризами на сирийском треке

Дескать, новые власти в Дамаске покрутились-покрутились да и поняли, что без России им никуда, и теперь едут с ворохом самых выгодных для Москвы предложений, принятие которых позволит Кремлю вновь стать влиятельным игроком в Сирии. И базы оставят, и к участию в реконструкции сирийской экономики пригласят, и нефть с оружием закупать у России вновь начнут. Словом, сирийская делегация должна была организовать Кремлю своего рода «майский день и именины сердца».

Правда, у объективных наблюдателей, тщательно отслеживающих ситуацию в Сирии, крепло недоумение: а с чего это в Москве решили, что сирийцы едут с кульком подарков? Они что там, в Кремле, газеты и новостные ленты в интернете совсем не читают?

Список тех, кто будет допущен к реконструкции сирийской экономики, уже составлен, причем не Дамаском, и в длинном перечне турецких, саудовских, эмиратских и французских компаний там ни одной российской нет. Оружие Дамаску будет поставлять преимущественно Турция. Газ - через турецкий Килис в Алеппо – Азербайджан, ну и так далее. На экономико-политической карте будущей Сирии России места нет, не надо иллюзий – и прибывшая в Москву сирийская делегация это подтвердила.

А с чего это в Москве решили, что сирийцы едут с кульком подарков? В Кремле газеты и новостные ленты в интернете совсем не читают? (на фото министры обороны РФ и Сирии)

На все попытки Сергея Лаврова перевести разговоры на эту тему сирийцы отвечали крайне уклончиво или предпочитали говорить на отвлеченные темы. Российская сторона им про базы и про ранее заключенные контракты – сирийцы же твердили, что все соглашения с Москвой должны быть пересмотрены, чтобы выяснить, «служат ли они потребностям сирийского народа». Причем комиссия по пересмотру всех этих соглашений уже работает и в скором времени опубликует первые выводы.

Единственной целью визита сирийской делегации в Москву было стремление узнать, не собирается ли российская сторона выплатить компенсацию за действия своего воинского контингента. И не собирается ли она помочь в возвращении активов Башара Асада, которые тот сумел вовремя вывести, не без помощи, кстати, российских спецслужб?

Выяснилось, что о выплате компенсации Москва даже не думает. А что касается активов Асада, до которых Россия все же сумела дотянуться, то они уже поделены между экс-диктатором и Кремлем. Часть – оставлена Асаду на проживание, другая часть – в качестве оплаты политического убежища передана в секретные фонды Кремля. И, соответственно, уже воспринимается Москвой как ее законная собственность. Поэтому любые претензии в отношении нее воспринимаются как минимум с недоумением и возмущением, ограбить пытаются, дескать. Поняв это, сирийская делегация ограничилась ничего не значащими беседами: не нарушать же протокол и внезапно уезжать, плодя слухи. Но и отказалась обсуждать с российскими представителями хоть какую-то конкретику. То же касалось и баз – сирийцы пока вопрос об их выводе не форсируют, но и вести диалог о сроках их присутствия отказываются, предпочитая пока сохранять установившийся статус-кво, а далее – как сложится. То есть типичное для сирийцев IBM - «ИншАлла, букра, малеш», набор из трех слов, в Сирии применимый к любой ситуации, которую не хочется решать.

О выплате компенсации и возврате Сирии вывезенных Башаром Асадом миллиардов Москва даже не думает

Признать реальную картину, нарисовавшуюся после переговоров, суть которых можно кратко охарактеризовать как «российский «сирийский экспресс» в Дамаск безнадежно опоздал» и его больше там никто не ждет, Москва, понятное дело, не может.

А потому вынуждена давать искаженную картину произошедшего 31 июля. «Россия последовательно выступает против использования сирийской территории для геополитического соперничества или в качестве поля битвы в спорах между другими государствами», — говорится в официальном заявлении  Сергея Лаврова. И он же там же, но уже выдавая желаемое за действительное: «Были какие-то контакты, но сегодня мы решили, что этот процесс должен стать регулярным. Вопросы сотрудничества в области безопасности и подготовки кадров (как гражданских, так и военных) — все это интересует наших сирийских коллег».

Но вряд ли это введет в заблуждение внимательных наблюдателей. И без того в мире официальные заявления Москвы привыкли «делить на пять, а то и на десять».  А уж в том, что касается Сирии, и вовсе на все сто.

Секса в большом городе больше нет
Секса в большом городе больше нет субботнее чтение
01:32 9215
Совместные военные учения Армении и США
Совместные военные учения Армении и США
12:04 1258
Азербайджанский газ пошел в Сирию через Турцию
Азербайджанский газ пошел в Сирию через Турцию обновлено 12:23
12:23 916
Санкции по России больно ударят по Турции
Санкции по России больно ударят по Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:53 6321
В Индии ответили Трампу
В Индии ответили Трампу ОБНОВЛЕНО 13:00
13:00 4342
Армения устала и разочаровалась. Россия ослабла. Азербайджан открывает коридор для США
Армения устала и разочаровалась. Россия ослабла. Азербайджан открывает коридор для США наш обзор
02:39 9263
Трамп: Наши атомные подлодки находятся «ближе к России»
Трамп: Наши атомные подлодки находятся «ближе к России» обновлено 09:20
09:20 14591
Дожди затопили метро. В Нью-Йорке
Дожди затопили метро. В Нью-Йорке объектив haqqin.az
03:13 3385
Израильтяне открыли огонь по толпе
Израильтяне открыли огонь по толпе объектив haqqin.az
03:04 5229
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию Секретные переговоры в Баку
1 августа 2025, 23:02 6770
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана!
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана! профессор Инна Симакова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
01:09 7770

ЭТО ВАЖНО

Секса в большом городе больше нет
Секса в большом городе больше нет субботнее чтение
01:32 9215
Совместные военные учения Армении и США
Совместные военные учения Армении и США
12:04 1258
Азербайджанский газ пошел в Сирию через Турцию
Азербайджанский газ пошел в Сирию через Турцию обновлено 12:23
12:23 916
Санкции по России больно ударят по Турции
Санкции по России больно ударят по Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:53 6321
В Индии ответили Трампу
В Индии ответили Трампу ОБНОВЛЕНО 13:00
13:00 4342
Армения устала и разочаровалась. Россия ослабла. Азербайджан открывает коридор для США
Армения устала и разочаровалась. Россия ослабла. Азербайджан открывает коридор для США наш обзор
02:39 9263
Трамп: Наши атомные подлодки находятся «ближе к России»
Трамп: Наши атомные подлодки находятся «ближе к России» обновлено 09:20
09:20 14591
Дожди затопили метро. В Нью-Йорке
Дожди затопили метро. В Нью-Йорке объектив haqqin.az
03:13 3385
Израильтяне открыли огонь по толпе
Израильтяне открыли огонь по толпе объектив haqqin.az
03:04 5229
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию
Трамп привлекает Азербайджан в ближневосточную коалицию Секретные переговоры в Баку
1 августа 2025, 23:02 6770
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана!
Осторожно! На прилавках канцероген – диоксид титана! профессор Инна Симакова отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
01:09 7770
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться