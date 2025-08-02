На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани. Затем сирийскую делегацию принял президент РФ Владимир Путин. Оживление в Москве в связи с визитом министра иностранных дел Сирии, в прошлом одного из основателей «Фронта ан-Нусра», сирийского филиала «Аль-Каиды», а также бывшего дивизионного генерала ХТШ, ныне министра обороны в правительстве Дамаска Мархафа Абу Касра и гинеколога по профессии, а сейчас - главы администрации президента Сирии Махера аш-Шараа сопровождалось многозначительными намеками российского официоза на то, что Кремль удивит своих критиков приятными сюрпризами на сирийском треке.

Дескать, новые власти в Дамаске покрутились-покрутились да и поняли, что без России им никуда, и теперь едут с ворохом самых выгодных для Москвы предложений, принятие которых позволит Кремлю вновь стать влиятельным игроком в Сирии. И базы оставят, и к участию в реконструкции сирийской экономики пригласят, и нефть с оружием закупать у России вновь начнут. Словом, сирийская делегация должна была организовать Кремлю своего рода «майский день и именины сердца». Правда, у объективных наблюдателей, тщательно отслеживающих ситуацию в Сирии, крепло недоумение: а с чего это в Москве решили, что сирийцы едут с кульком подарков? Они что там, в Кремле, газеты и новостные ленты в интернете совсем не читают? Список тех, кто будет допущен к реконструкции сирийской экономики, уже составлен, причем не Дамаском, и в длинном перечне турецких, саудовских, эмиратских и французских компаний там ни одной российской нет. Оружие Дамаску будет поставлять преимущественно Турция. Газ - через турецкий Килис в Алеппо – Азербайджан, ну и так далее. На экономико-политической карте будущей Сирии России места нет, не надо иллюзий – и прибывшая в Москву сирийская делегация это подтвердила.

На все попытки Сергея Лаврова перевести разговоры на эту тему сирийцы отвечали крайне уклончиво или предпочитали говорить на отвлеченные темы. Российская сторона им про базы и про ранее заключенные контракты – сирийцы же твердили, что все соглашения с Москвой должны быть пересмотрены, чтобы выяснить, «служат ли они потребностям сирийского народа». Причем комиссия по пересмотру всех этих соглашений уже работает и в скором времени опубликует первые выводы. Единственной целью визита сирийской делегации в Москву было стремление узнать, не собирается ли российская сторона выплатить компенсацию за действия своего воинского контингента. И не собирается ли она помочь в возвращении активов Башара Асада, которые тот сумел вовремя вывести, не без помощи, кстати, российских спецслужб? Выяснилось, что о выплате компенсации Москва даже не думает. А что касается активов Асада, до которых Россия все же сумела дотянуться, то они уже поделены между экс-диктатором и Кремлем. Часть – оставлена Асаду на проживание, другая часть – в качестве оплаты политического убежища передана в секретные фонды Кремля. И, соответственно, уже воспринимается Москвой как ее законная собственность. Поэтому любые претензии в отношении нее воспринимаются как минимум с недоумением и возмущением, ограбить пытаются, дескать. Поняв это, сирийская делегация ограничилась ничего не значащими беседами: не нарушать же протокол и внезапно уезжать, плодя слухи. Но и отказалась обсуждать с российскими представителями хоть какую-то конкретику. То же касалось и баз – сирийцы пока вопрос об их выводе не форсируют, но и вести диалог о сроках их присутствия отказываются, предпочитая пока сохранять установившийся статус-кво, а далее – как сложится. То есть типичное для сирийцев IBM - «ИншАлла, букра, малеш», набор из трех слов, в Сирии применимый к любой ситуации, которую не хочется решать.