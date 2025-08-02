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За поддержку России: в Америке готовят санкции против Китая

13:42 246

В Сенате США представлен двухпартийный законопроект о санкциях против Китая за его роль в военной поддержке России, сообщает The Washington Post.

Инициаторами документа выступили сенаторы – демократ Джин Шахин и республиканец Джон Корнин. Законопроект предусматривает введение санкций против китайских организаций, банков и руководителей, которые прямо или косвенно способствовали поставкам оборудования и комплектующих для российского вооружения.

По словам Шахин, целью документа является привлечение китайских структур к ответственности и создание эффективного рычага для прекращения войны. «Чтобы привести Путина за стол переговоров, Соединенные Штаты должны действовать против китайских компаний, которые способствуют агрессии», – подчеркнула она.

Сенатор Корнин считает, что инициатива приближает реализацию цели президента США Дональда Трампа – остановить войну в Украине. 

Ранее Трамп заявлял, что дает 50 дней на достижение договоренностей между Москвой и Киевом, после чего намерен ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров. 28 июля он выразил разочарование действиями РФ и заявил, что сокращает этот срок до 10–12 дней.

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