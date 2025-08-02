Итальянский Fiat или советские «Жигули»?

На фото также размещена надпись «Возвращаем автомобилям былое величие». «Большой прекрасный законопроект поспособствует возращению великого американского автомобиля», — сказано в публикации партии. Российские СМИ и паблики заявили, что на фото это «советский автомобиль ВАЗ-2101, известный как Lada 1200».

Российский автоэксперт Артем Бобцов заявил РБК, что машина на постере — это Lada 2101 либо Fiat 124: «Собственно, Fiat 124 и стал нашими первыми «Жигулями»... Но очевидно одно: этот автомобиль точно не американский».

Автоэксперт, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков посчитал, что креативщики Республиканской партии взяли стоковое изображение автомобиля, чтобы не попасть в рекламные или юридические противоречия с американскими производителями. «Именно эта машина, если я не ошибаюсь, не из России. Эта машина зарегистрирована, по-моему, в Венгрии, с венгерского рынка. То есть это где-то в интернете нашли фотографию довольно-таки драной, полуржавой машины… Почему они ее взяли? Ну, вот на мой взгляд, чтобы дать образ какого-то автомобиля. Не важно какого», — сказал Кадаков РБК.

В июле Дональд Трамп подписал закон о налогах и расходах, так называемый Big Beautiful Bill («Большой прекрасный законопроект»). В документе речь идет в том числе о продлении налоговых послаблений, которые были введены им еще в 2017 году (их действие должно было истечь в 2025-м). Стимулировать поддержку американского автопрома президент рассчитывает налоговыми вычетами для тех, кто возьмет автокредит на машину, собранную в США.