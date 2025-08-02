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Итальянский Fiat или советские «Жигули»?

13:46 258

Республиканская партия США опубликовала в соцсети X фотографию президента США Дональда Трампа на фоне желтого автомобиля. Изображенная на картинке машина напоминает продукцию советского автопрома.

На фото также размещена надпись «Возвращаем автомобилям былое величие». «Большой прекрасный законопроект поспособствует возращению великого американского автомобиля», — сказано в публикации партии. Российские СМИ и паблики заявили, что на фото это «советский автомобиль ВАЗ-2101, известный как Lada 1200».

Российский автоэксперт Артем Бобцов заявил РБК, что машина на постере — это Lada 2101 либо Fiat 124: «Собственно, Fiat 124 и стал нашими первыми «Жигулями»... Но очевидно одно: этот автомобиль точно не американский».

Автоэксперт, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков посчитал, что креативщики Республиканской партии взяли стоковое изображение автомобиля, чтобы не попасть в рекламные или юридические противоречия с американскими производителями. «Именно эта машина, если я не ошибаюсь, не из России. Эта машина зарегистрирована, по-моему, в Венгрии, с венгерского рынка. То есть это где-то в интернете нашли фотографию довольно-таки драной, полуржавой машины… Почему они ее взяли? Ну, вот на мой взгляд, чтобы дать образ какого-то автомобиля. Не важно какого», — сказал Кадаков РБК.

В июле Дональд Трамп подписал закон о налогах и расходах, так называемый Big Beautiful Bill («Большой прекрасный законопроект»). В документе речь идет в том числе о продлении налоговых послаблений, которые были введены им еще в 2017 году (их действие должно было истечь в 2025-м). Стимулировать поддержку американского автопрома президент рассчитывает налоговыми вычетами для тех, кто возьмет автокредит на машину, собранную в США.

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