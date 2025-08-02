В Лондоне сомневаются, что война в Украине завершится до конца года

Война России против Украины вряд ли разрешится в течение года, однако переговоры сторон продолжатся, заявил в интервью The Guardian глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

Отвечая на вопрос, как Лондон оценивает перспективы развития ситуации в Украине, Лэмми заявил, что война, вероятно, не разрешится в течение ближайшего года.

«Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры», – сказал он.

Напомним, последняя встреча представителей России и Украины прошла 23 июля в Стамбуле, во дворце Чираган. В ходе третьего раунда прямых переговоров стороны обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на предыдущей встрече в начале июня.