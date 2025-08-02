Россия захватывает все больше территорий Украины

Россия продвигается в Украине все быстрее четвертый месяц подряд. Также россияне усилили свои атаки ударными беспилотниками дальнего радиуса действия до самой высокой интенсивности с начала войны. Об этом пишет The Telegraph.

В подтверждение издание приводит данные американского Института изучения войны, согласно которым за один месяц российские войска захватили 275 квадратных миль (около 712 квадратных километров) украинской территории, тогда как за это же время ВСУ вернули всего 30 квадратных миль (78 квадратных километров).

Отмечается, что в предыдущем месяце Россия продвинулась на 195 квадратных миль (515 квадратных километров), в апреле - 146 квадратных миль (378 кв. км), в марте - 92 квадратные мили (238 кв. км).

В то же время, отмечает издание, на востоке Украины российские войска формируют на фронте по крайней мере четыре наступления, стремясь окружить логистический узел Покровск и взять гарнизонные города, в частности Константиновку.

Ситуация становится для Украины все опаснее, при этом линия фронта пока не находится под угрозой полного коллапса. Такое мнение высказал The Telegraph Майкл Кофман из американского аналитического центра Carnegie Endowment после недавней поездки в Украину.

По тыловой части Украины россияне также наращивают интенсивность. Так, РФ усилила атаки ударных беспилотников дальнего радиуса действия до самой высокой интенсивности с начала войны, говорится в материале.

Согласно анализу AFP, российские войска в июле выпустили по Украине больше беспилотников, чем за любой месяц с начала вторжения в 2022 году. В частности, в прошлом месяце Россия выпустила 6297 дальнобойных беспилотников по Украине, что почти на 16 процентов больше, чем в предыдущем месяце, это третий подряд рост за месяц, отметило издание.

Кроме того, как свидетельствуют данные украинских Воздушных сил, российская армия выпустила за прошлый месяц по Украине 198 ракет, что больше, чем в любой другой месяц этого года, кроме июня.