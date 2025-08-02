Орден Свободы убитой в российском плену украинской журналистке

«В октябре 2024 года мы узнали о тяжелой и несправедливой потере: в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Она уже была в списках на обмен. Россия обязалась ее освободить, но не сдержала своего слова. Виктория одна из тех, кто говорил правду о войне. Работала на фронте, на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью. В феврале этого года ее тело с многочисленными следами пыток было возвращено в Украину», — написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Медуза» напоминает, что 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками. Она поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа. Рощину несколько месяцев держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах - как на оккупированной территории, так и в России. По словам очевидцев, в заключении журналистку пытали, она сильно похудела — до 30 килограммов — и не могла ходить без посторонней помощи. В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу Владимиру Рощину. Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в итоге власти РФ объявили, что Рощина умерла. В апреле 2025 года тело журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину во время одного из обменов. Тело идентифицировали при помощи ДНК-экспертизы, рассказал замглавы МВД Украины Леонид Тимченко.