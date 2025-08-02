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Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне

из интервью Буданова
14:59 2607

Варианты сценариев Беларуси и Грузии как дальнейшего развития событий для Украины вряд ли удовлетворят украинское общество. Об этом в интервью Наталье Мосейчук сказал Кирилл Буданов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны рассмотрел несколько вариантов, в которых Украина может оказаться в результате войны с Россией. Первый сценарий — грузинский, когда Украина не получает стабильной поддержки Запада, сталкивается с нестабильностью, медленным послевоенным восстановлением, срывом евроинтеграции и снова дрейфует в сторону РФ.

Второй сценарий — израильский. Это превращение страны в «крепость» и быстрая военная модернизация при сильной и постоянной экономической и политической поддержке Украины со стороны союзников, но без значительного присутствия иностранных войск.

Третий сценарий — южнокорейский. Он не предусматривает вступления в НАТО и возвращения захваченных территорий, но, если удастся обеспечить присутствие войск-союзников на территории Украины и получить гарантии от США, то 80% территории может жить, развиваться и иметь определенную безопасность.

Четвертый сценарий — белорусский, когда США отказываются от поддержки, Европа не активизируется, а Украина «под давлением Москвы превращается в вассальное государство». В этом случае Россия выигрывает войну, Запад раскалывается, а мировой порядок будет безвозвратно подорван.

Буданов подчеркнул, что вопрос не в том, что может произойти, а в том, чего украинцы хотят достичь для себя. На вопрос, верит ли он в возможность появления нового Хельсинкского договора или новой «Ялты» по результатам текущих событий, он ответил: «В прямом смысле, думаю, что именно сейчас это пока невозможно. В переносном — к сожалению, думаю, что это может случиться».

Вместе с тем начальник ГУР отметил, что вопрос о том, кто примет участие в конференции, остается открытым. При этом Буданов считает, что лучше было бы удерживать не такой уж и мощный, как многим казалось, миропорядок, существовавший до 2014 года: «Потому что все началось тогда. Все проблемы пошли оттуда. Все началось тогда, когда все молча смотрели на, в принципе, нарушение того миропорядка, который существовал, и ничего не сделали».

Говоря о будущем миропорядке, глава ГУР отметил, что НАТО может оказаться под угрозой распада, если нынешняя политика со стороны США не изменится. Он заявил, что не до конца верит в долгосрочную эффективность широких альянсов. «Я верю в то, что они могут существовать, но ограниченный промежуток времени. Реально существовать, а не номинально, и функционировать эффективно», - сказал Буданов.

Комментируя заявление бывшего советника российского президента Владимира Путина - Владислава Суркова о возможном распаде НАТО и ЕС по аналогии с СССР и Варшавским договором, Буданов подчеркнул: «При том, что я его (Суркова) откровенно ненавижу за все то, что он принес сюда (в Украину)... я боюсь, что это один из вероятных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как оно есть сейчас».

Он добавил, что такое развитие событий не является неизбежным, но возможным в случае отсутствия решительных действий со стороны международного сообщества: «Я не говорю, что это 100%-ный вариант. Но это один из вероятных вариантов... Потому что просто закрывать все время глаза, говоря «мы все сочувствуем, Россия делает плохо, Украина молодец», так никто и не смог сделать резкие шаги, чтобы не то что этому помешать. Это толкает всех в вопрос неуверенности в будущем развитии существующих сейчас геополитических образований».

Буданов подчеркнул, что сегодня Москва готовится к большой войне – в России реализуется крупнейшая программа вооружения со времен СССР. По его словам, в центре этих планов – противостояние с НАТО. Так, Россия запускает масштабную программу перевооружения на сумму более $1,1 трлн – крупнейшую с 1980 года. Эти средства заложены в системный документ, определяющий подготовку страны к возможному полномасштабному конфликту с НАТО до 2030 года. Украинская разведка утверждает, что в фокусе российских стратегических планов находятся страны Балтии, Финляндия, Норвегия и северный фланг НАТО в целом. Именно в этом направлении, по словам Буданова, Москва ожидает потенциального столкновения.

Буданов в интервью Наталье Мосейчук также сказал, что не знает точного количества покушений на него, но их было не менее десятка: «Честно? Я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точно количество не знаю. Больше десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати».

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