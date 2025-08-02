ОПЕК+ завтра решит судьбу рынка нефти

Восьмерка стран ОПЕК+, контролирующая около половины мировой добычи нефти, на протяжении нескольких лет снижала объемы производства, чтобы стабилизировать рынок. Однако в этом году альянс изменил стратегию: после призыва президента США Дональда Трампа нарастить добычу с целью сдержать рост цен на бензин участники решили вернуть себе часть утраченной рыночной доли.

Три источника сообщили агентству, что восемь стран ОПЕК+ могут в пятый раз подряд увеличить добычу в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки. Четвертый источник, близкий к переговорам, отметил, что обсуждения еще идут и повышение может быть меньше заявленного объема.

Отметим, воскресная встреча восьмерки пройдет на фоне требований Трампа к Индии остановить импорт российской нефти, что может повлечь потерю Москвой существенной доли доходов и потенциально привести к новому мировому кризису.

Если ОПЕК+ увеличит добычу на 548 тысяч баррелей в сутки, группа полностью компенсирует последнее добровольное сокращение в 2,2 миллиона баррелей в сутки, а ОАЭ досрочно поднимут квоту на 300 тысяч баррелей. В настоящее время у ОПЕК+ остаются два обязательства по сокращению: около 1,65 миллиона баррелей в сутки для восьми членов и 2 миллиона баррелей в сутки для всех членов, которые действуют до конца 2026 года. Goldman Sachs прогнозирует, что в воскресенье ОПЕК+ объявит о сентябрьском увеличении добычи на 550 тысяч баррелей в сутки и сохранит квоты на прежнем уровне после сентября.