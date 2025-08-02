Министр энергетики Сирии: С Азербайджаном будут крупные проекты

У Сирии с Азербайджаном будут крупные проекты, сказал журналистам министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир в рамках церемонии открытия газопровода Турция-Сирия.

Министр рассказал о запуске транспортировки азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию: «Трубопровод имеет потенциал для транспортировки 6 миллионов кубометров газа, и первоначально будет осуществлена поставка 3,4 миллиона кубометров. Хочу выразить благодарность нашим азербайджанским братьям за эту возможность и поддержку. Конечно, этот процесс произошел именно после встречи нашего президента с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Этот процесс напрямую послужит благосостоянию сирийского народа и устойчивому обеспечению населения Сирии электроэнергией».

По словам аль-Башира, это не последний проект: «И после этого у нас будут более крупные проекты. Ранее на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым мы более подробно обсудили другие предстоящие работы. Будут обеспечены взаимные визиты представителей технических структур между Азербайджаном и Сирией. Также мы обсудили программы и проекты Азербайджана по инвестициям в Сирии».