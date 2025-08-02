Израиль жестко раскритиковал Макрона

Накануне ХАМАС опубликовал видеозапись с участием, предположительно, заложника Эвьятара Давида. Его опознала сестра Яэла, которая заявила, что брат находится в тяжелом физическом состоянии, и попросила журналистов не публиковать кадры до согласования с семьей. В тот же день Макрон выступил с призывом прекратить огонь в секторе Газа и добиться освобождения всех заложников, отмечает Ynet.

«Макрон в очередной раз выбрал моральную слепоту вместо морального лидерства. Любое заявление, уравнивающее невинных граждан и военных преступников, – прямое препятствие переговорам и подарок террористам. Это не дипломатия – это предательство жертв», – написал Гендельман в своем телеграм-канале.

По его словам, французский лидер «дал ХАМАС повод отказаться от предложений, находящихся на столе», что «усиливает шантаж» радикалов. Он добавил, что слова Макрона подрывают усилия посредников и укрепляют экстремизм.

При этом Гендельман подчеркнул, что Израиль продолжит делать все возможное для возвращения своих граждан, но, если в ближайшие дни сделка сорвется, ответственность будет лежать не только на боевиках ХАМАС, но и на тех, «кто поставил знак равенства между жертвой и палачом».

С критикой в адрес Макрона также выступил глава МИД Израиля Гидеон Саар, назвавший поступок французского лидера «примером лжи и морального извращения французской политики».

«В туннелях ХАМАС в Газе находятся израильские мирные жители, похищенные из своих домов, а в израильских тюрьмах — палестинские террористы-убийцы. Эта отвратительная симметрия — вот и вся история», – написал он в соцсети X.