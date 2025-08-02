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Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге

видео
15:51 1840

Власти Екатеринбурга снесли рынок, где торговали в основном выходцы из Азербайджана, сообщается в телеграм-каналах.

О причинах такого решения информации нет. Местные жители связывают снос с усилившимся давлением российских властей на азербайджанскую диаспору.

Отметим, во многих российских городах, в частности в Екатеринбурге, в последнее время идут нападки на представителей азербайджанской диаспоры. Так, глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский объявлен в розыск. Согласно официальной базе МВД РФ, он разыскивается по статье Уголовного кодекса. По какой конкретно статье разыскивают Шихлинского, не указано. Его сын Мутвалы арестован на два месяца по обвинению в «насилии над представителем власти».

Напомним, утром 27 июня ФСБ России провела обыски в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое человек, несколько получили ранения.

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