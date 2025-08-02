Армянская прокуратура требует у церкви вернуть землю

Генпрокуратура Армении потребовала от Армянской апостольской церкви (ААЦ) вернуть Министерству обороны землю, переданную ААЦ в 2018 году, сообщают армянские СМИ.

Соответствующий иск уже направлен в Антикоррупционный суд. Речь идет о зданиях общей площадью 9 427 кв. м и земельном участке специального назначения площадью 8,9 га.

Решение о передаче этого имущества церкви было принято правительством в марте 2018 года. В Генпрокуратуре Армении сообщили, что договор дарения был заключен с нарушениями законодательства, поэтому надзорное ведомство требует признать его недействительным.

Конфликт между властями Армении и ААЦ обострился после заявлений премьер-министра Никола Пашиняна в социальных сетях, где он критиковал и обвинял церковное руководство. Позже Пашинян предложил реформировать процедуру избрания католикоса, предусматривая усиление роли государства в этом процессе. Кроме того, премьер заявил о готовности лично возглавить «освобождение» главного религиозного центра — Эчмиадзина.