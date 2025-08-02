Как «Араз-Нахчыван» без автобуса и поля победил клуб Греции со 100-летней историей…

Футбольный клуб «Араз-Нахчыван» преподнес один из главных сюрпризов 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Дебютант еврокубков выбил из борьбы греческий «Арис» - клуб более чем со 100-летней историей и бюджетом, в разы превышающим финансовые возможности «Араз-Нахчывана».
Причем бронзовый призер чемпионата Азербайджана прошел греков абсолютно заслуженно. В Баку азербайджанская команда, имея большое превосходство, победила со счетом 2:1, хотя могла забить и больше. После перерыва команда Эльмара Бахшиева осталась в меньшинстве, но тем не менее смогла удержать преимущество по сумме двух игр - 4:3.
Как команде, впервые в своей истории выступающей в европейских клубных соревнованиях, удалось так удачно - как по игре, так и по результату - сыграть против мощного соперника? С этим вопросом на устах я постучался в двери президента Нахчыванской федерации футбола, руководителя клуба «Араз-Нахчыван» Заура Ахундова.
- У нас было сложнейшее противостояние с греками. «Арис» – непростой клуб, который по бюджету превосходит нас многократно. Но у меня опыт работы в большом футболе. Вы же знаете, в 2017 году я пришел в большой футбол, возглавив «Интер», который затем был переименован в «Кешля». Клуб становился призером чемпионата Азербайджана, два раза выигрывал Кубок страны.
Не хочу выглядеть нескромным, но у меня свой индивидуальный подход к работе - как с тренерским штабом, так и с футболистами. Да, признаюсь, это тяжелая работа. Ведь у каждого свой характер, свои принципы, как и капризы, но мы в конце концов находим общий язык. Команда относится ко мне с уважением, хотя все знают, что и я немного вспыльчив. Я понимаю, что они хотят от меня, а футболисты знают, что я требую от них. И в этом смысле, конечно же, не только я, но и тренерский штаб во главе с Эльмаром Бахшиевым проделал огромную работу.
Должен подчеркнуть, что я подключил к процессу и хорошего специалиста Джейхуна Султанова. Он помогал нашему клубу: вместе с тренерским штабом выбирали футболистов, занимались селекцией. Нельзя обойти стороной и самоотдачу футболистов - и новички, и те, кто остались с прошлого года, - профессионалы с большой буквы. И они это наглядно продемонстрировали.
- В играх с «Арисом» было заметно, что футболисты «Араз-Нахчывана» сверхмотивированы…
- Мы не думали о финансовом превосходстве соперника, просто настраивались на игры. На последних трех-четырех тренировках я лично присутствовал от самого начала до победного конца. Общался с командой, ужинали за одним столом, вместе строили планы и делились сокровенной мечтой. Эти матчи, конечно, и для меня явились большой мотивацией, и для команды. Мы превратились в одну большую семью.
Не могу не отметить и поддержку своих друзей. Но на поле выходят футболисты. И игроки стартового состава, и те, кто вышли на замену, сделали свое дело, несмотря на все трудности и невзирая на то, что команда сформировалась совсем недавно.
- В ответном матче греки играли очень грубо, не хотели мириться с поражением. Какие эмоции испытывали в ходе игры?
- «Арис», кажется, до сих пор не пришел в себя. Читал вчера, что они подали жалобу в Судейский комитет УЕФА. Видимо, не умеют проигрывать.
После того как мы повели 2:0, я все равно был на нервах, ибо был убежден, что греки просто так не сдадутся. А когда на 52-й минуте наши получили красную карточку, стало понятно, что в оставшиеся 40-45 минут предстоит тяжелейшая борьба. Нужно было надежно обороняться. Команда выдержала, и я как глава Нахчыванской федерации футбола очень этому рад. Знаю, что все полны гордости за наш успех, в первую очередь весь спортивный мир Азербайджана. В восторге и общественность Нахчывана, так как наша команда, впервые в истории попав в еврокубки, прошла первый этап и теперь будет играть с кипрской «Омонией».
- Уже 7 августа «Араз-Нахчывану» предстоит провести первую игру с киприотами. Что думаете о сопернике по 3-му квалификационному раунду Лиги конференций?
- Безусловно, «Омония» значительно превосходит «Арис» и по бюджету, и по уровню подготовки футболистов, и по показателям в еврокубках. Но это футбол. Мы выйдем на поле без дисквалифицированного защитника Игора Рибейро. Однако мы на этом не зацикливаемся. Это уже не исправить. Футболисты всех линий будут помогать друг другу, чтобы на оборону не было слишком большого давления.
- «Араз-Нахчыван» проводит домашние матчи в Баку. Когда клуб сможет играть в родном Нахчыване?
- АФФА, полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, руководство Нахчывана делают все возможное для поддержки команды. Большое внимание футболу уделяет президент страны Ильхам Алиев. Я очень благодарен политическому руководству и спортивной общественности. Конечно же, мы хотели бы играть в Нахчыване, но наш городской стадион нуждается в небольшом ремонте. Насколько я знаю, сейчас уже ведутся подготовительные работы для замены поля и освещения. На стадионе находились представители АФФА, провели соответствующий мониторинг. Мы жаждем проводить домашние матчи Премьер-лиги в Нахчыване. Ведь в дни, когда «Араз-Нахчыван» играл в Первой лиге, на стадионе всегда был аншлаг, приходили по 10 тысяч болельщиков.
К тому же вспоминаю свою юность. Мой покойный отец некоторое время работал начальником этой команды. Я помню, мы с большим интересом ходили на игры. Стадион всегда был заполнен. Когда я бываю в Нахчыване, у меня постоянно спрашивают, когда же клуб будет играть в стенах родного стадиона. К сожалению, не у всех есть возможность летать на игры в Баку. Конечно, возвращение в Нахчыван станет для всех большим праздником.
Между тем с горечью должен признать, что в Баку нам приходится тяжело. Искренне признаюсь, у нас даже нет своего автобуса, мы его арендуем. Нет тренировочного поля. Спасибо некоторым клубам Премьер-лиги, которые положительно отвечают на наши обращения и предоставляют нам поля. Но частая смена мест проведения тренировок усложняет процесс адаптации и тренировки. Но, несмотря на все препятствия, «Араз-Нахчыван» полон решимости играть и побеждать. Наша команда, игроки и тренеры объединены единой целью – приносить новые победы и достигать новых высот. А моя задача - создать все необходимые условия для воплощения наших грез и ожиданий…