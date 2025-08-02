Как «Араз-Нахчыван» без автобуса и поля победил клуб Греции со 100-летней историей…

Футбольный клуб «Араз-Нахчыван» преподнес один из главных сюрпризов 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Дебютант еврокубков выбил из борьбы греческий «Арис» - клуб более чем со 100-летней историей и бюджетом, в разы превышающим финансовые возможности «Араз-Нахчывана». Причем бронзовый призер чемпионата Азербайджана прошел греков абсолютно заслуженно. В Баку азербайджанская команда, имея большое превосходство, победила со счетом 2:1, хотя могла забить и больше. После перерыва команда Эльмара Бахшиева осталась в меньшинстве, но тем не менее смогла удержать преимущество по сумме двух игр - 4:3. Как команде, впервые в своей истории выступающей в европейских клубных соревнованиях, удалось так удачно - как по игре, так и по результату - сыграть против мощного соперника? С этим вопросом на устах я постучался в двери президента Нахчыванской федерации футбола, руководителя клуба «Араз-Нахчыван» Заура Ахундова.

- У нас было сложнейшее противостояние с греками. «Арис» – непростой клуб, который по бюджету превосходит нас многократно. Но у меня опыт работы в большом футболе. Вы же знаете, в 2017 году я пришел в большой футбол, возглавив «Интер», который затем был переименован в «Кешля». Клуб становился призером чемпионата Азербайджана, два раза выигрывал Кубок страны. Не хочу выглядеть нескромным, но у меня свой индивидуальный подход к работе - как с тренерским штабом, так и с футболистами. Да, признаюсь, это тяжелая работа. Ведь у каждого свой характер, свои принципы, как и капризы, но мы в конце концов находим общий язык. Команда относится ко мне с уважением, хотя все знают, что и я немного вспыльчив. Я понимаю, что они хотят от меня, а футболисты знают, что я требую от них. И в этом смысле, конечно же, не только я, но и тренерский штаб во главе с Эльмаром Бахшиевым проделал огромную работу. Должен подчеркнуть, что я подключил к процессу и хорошего специалиста Джейхуна Султанова. Он помогал нашему клубу: вместе с тренерским штабом выбирали футболистов, занимались селекцией. Нельзя обойти стороной и самоотдачу футболистов - и новички, и те, кто остались с прошлого года, - профессионалы с большой буквы. И они это наглядно продемонстрировали. - В играх с «Арисом» было заметно, что футболисты «Араз-Нахчывана» сверхмотивированы…

- Мы не думали о финансовом превосходстве соперника, просто настраивались на игры. На последних трех-четырех тренировках я лично присутствовал от самого начала до победного конца. Общался с командой, ужинали за одним столом, вместе строили планы и делились сокровенной мечтой. Эти матчи, конечно, и для меня явились большой мотивацией, и для команды. Мы превратились в одну большую семью. Не могу не отметить и поддержку своих друзей. Но на поле выходят футболисты. И игроки стартового состава, и те, кто вышли на замену, сделали свое дело, несмотря на все трудности и невзирая на то, что команда сформировалась совсем недавно. - В ответном матче греки играли очень грубо, не хотели мириться с поражением. Какие эмоции испытывали в ходе игры? - «Арис», кажется, до сих пор не пришел в себя. Читал вчера, что они подали жалобу в Судейский комитет УЕФА. Видимо, не умеют проигрывать. После того как мы повели 2:0, я все равно был на нервах, ибо был убежден, что греки просто так не сдадутся. А когда на 52-й минуте наши получили красную карточку, стало понятно, что в оставшиеся 40-45 минут предстоит тяжелейшая борьба. Нужно было надежно обороняться. Команда выдержала, и я как глава Нахчыванской федерации футбола очень этому рад. Знаю, что все полны гордости за наш успех, в первую очередь весь спортивный мир Азербайджана. В восторге и общественность Нахчывана, так как наша команда, впервые в истории попав в еврокубки, прошла первый этап и теперь будет играть с кипрской «Омонией». - Уже 7 августа «Араз-Нахчывану» предстоит провести первую игру с киприотами. Что думаете о сопернике по 3-му квалификационному раунду Лиги конференций?