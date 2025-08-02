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В России взорвали газопровод «Центральная Азия-Центр»

16:19 867

В России после взрывов вышел из строя магистральный газопровод «Центральная Азия-Центр», сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источника, 2 августа на территории Волгоградской области РФ вышел из строя магистральный газопровод «Центральная Азия – Центр». Он является системой газопроводов, принадлежащей «Газпрому», и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

После сообщений о взрывах к газопроводу выехали российские экстренные службы. По словам местных жителей, в районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.

Газопровод обеспечивает энергией такие объекты ВПК РФ, как «Демиховский машиностроительный завод», «Российская самолетостроительная корпорация МИГ (производственный комплекс №1)», завод по изготовлении патронов «Магнум-к» и другие.

Сообщается, что транспортировка газа по магистральному газопроводу «Центральная Азия-Центр» в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок.

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