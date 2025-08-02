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Немцы не доверяют фон дер Ляйен после сделки с США

16:28 218

Более половины жителей ФРГ критически оценивают работу Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии после ее соглашения с США по пошлинам, свидетельствуют данные опроса института INSA для газеты Bild.

Согласно опросу, 51% немцев недовольны работой фон дер Ляйен, тогда как 31% выразили противоположное мнение, а 18% не смогли дать однозначного ответа. Кроме того, 66% жителей Германии считают, что пошлины негативно отразятся на экономике страны, 14% надеются на положительные изменения, а 10% не ожидают существенных перемен.

Опрос проводился с 31 июля по 1 августа, в нем приняли участие около тысячи человек. Информация о статистической погрешности не предоставлена.

Президент США Дональд Трамп 7 июля после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен объявил о новых торговых договоренностях с ЕС. Теперь пошлина на все европейские товары, ввозимые в США, составит 15%, в то время как Евросоюз не будет облагать тарифами американский экспорт. Брюссель также взял на себя обязательство закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и вооружение. В рамках сделки ЕС обязуется приобретать энергоносители у США на сумму $750 млрд — по $250 млрд ежегодно до конца президентского срока Трампа, а также вложить дополнительно $600 млрд в экономику США в рамках новой торговой договорённости.

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